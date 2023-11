Clubes arábes sondam Luciano; São Paulo aguarda proposta

O São Paulo aguarda propostas da Arábia Saudita pelo atacante Luciano. No entanto, com o fim da temporada de 2023 se aproximando, os cartolas árabes devem começar a se movimentar na tentativa de contratar o vice-artilheiro do time, com 12 gols.

Três clubes árabes, afinal, têm sondado permanentemente o camisa 10 do São Paulo, que já se acostumou às investidas. No clube do Morumbi, afinal, há uma grande expectativa de que uma excelente oferta surja na próxima janela de transferências.

O Dhamk Club, nono colocado no Campeonato da Arábia saudita, é um dos clubes interessados na contratação de Luciano. Os dirigentes árabes prometem insistir no acerto com o jogador.

O Al-Nassr, clube de Cristiano Ronaldo, também estudou a situação do atacante brasileiro no meio da temporada. O mercado saudita está aquecido e as investidas e sondagens ao mercado não param.

No entanto, na ocasião, Luciano disse que só aceitaria sair do São Paulo por um projeto consolidado e com retorno financeiro muito grande. Atualmente Luciano é um dos queridinhos da torcida. Ele tem contrato com o Tricolor até o fim da próxima temporada.

Desde 2020 no clube, o atacante foi campeão paulista (2021) e da Copa do Brasil (2023). Ele tem 193 jogos com a camisa do São Paulo e marcou 64 gols pelo Tricolor.

