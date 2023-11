Goiás x Bragantino: onde assistir, escalações e arbitragem

Goiás e Bragantino duelam nesta quinta-feira (02), às 18h, no Estádio da Serrinha, pela 31° rodada do Campeonato Brasileiro. O Esmeraldino é o 17° colocado da tabela, com 32 pontos e o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Assim, busca um triunfo para sair de vez da zona de descenso. Por outro lado, o Massa Bruta é o terceiro colocado, com 52 pontos e ainda sonha com o título nacional.

Onde assistir?

A partida terá transmissão do Premiere

Como chega o Goiás?

O técnico Armando Evangelista deve fazer duas mudanças na equipe. Afinal, na zaga, Bruno Melo está suspenso e será substituído por Sidimar. Além disso, no ataque, Matheus Babi ganha a vaga de João Magno por opção. Matheus Babi balançou as redes nos dois últimos jogos do Verdão. Ele e João Magno têm travado disputa pela vaga no time titular. Por fim, o resto do time deve ser muito parecido com o que empatou com o Vasco, na última rodada.

Como chega o Bragantino?

Por outro lado, o Massa Bruta terá mudanças na equipe titular para o confronto. Afinal, o lateral-direito Aderlan está suspenso após receber o terceiro cartão amarelo na última rodada. Assim, Andres Hurtado aparece como provável substituto. Contudo, o time terá a volta do volante Matheus Fernandes, que retorna de suspensão. Assim, é provável que Juninho Capixaba retorne à lateral-esquerda e Luan Cândido vá para a reserva. Com isso, o trio de meio-campistas seria Matheus Fernandes, Jadsom e Lucas Evangelista.

GOIÁS X BRAGANTINO

31ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 02/11/2023, às 18h (de Brasília)

Local: Estádio da Serrinha, Goiânia (GO)

GOIÁS: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Sidimar e Hugo; Willian Oliveira, Morelli e Guilherme; Palacios, Matheus Babi e Allano. Técnico: Armando Evangelista

BRAGANTINO: Cleiton; Hurtado, Léo Realpe, Léo Ortiz e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Jadsom e Lucas Evangelista; Vitinho, Matheus Gonçalves e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (SC) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

VAR: Daniel Nobre Bins (Fifa-RS).

