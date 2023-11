West Ham vence Arsenal e vai às quartas da Copa da Liga Inglesa

O West Ham está nas quartas de final da Copa da Liga Inglesa. No clássico londrino nesta quarta-feira (1), os Hammers não tomaram conhecimento do Arsenal e venceram por 3 a 1 no jogo único das oitavas da competição. Ben White (contra), Kudus e Bowen anotaram os gols da vitória no Estádio Olímpico de Londres. Pelo lado dos Gunners, o meia Odegaard, que entrou na segunda etapa, anotou o gol de honra nos acréscimos da partida.

Além disso, o West Ham encerrou uma sequência de oito jogos sem vitória contra o Arsenal, somando todas as competições. O brasileiro Lucas Paquetá foi titular na equipe dos Hammers e mesmo que não tenha feito uma grande atuação, ajudou na vitória. No entanto, o grande destaque foi o meia Kudus.

A Copa da Liga Inglesa é a segunda copa mais importante do calendário do futebol inglês, atrás apenas da tradicional FA Cup. As eliminatórias são disputadas em jogo único, que se permanecer empatado a vaga é decidida nos pênaltis.

Ao mesmo tempo, os confrontos das quartas de final serão definidos por meio de sorteio.

West Ham x Arsenal

O West Ham teve um bom início de jogo e o lateral-direito Ben White fez um gol contra que deixou os donos da casa em vantagem. No entanto, o gol teve polêmica de arbitragem após uma suposta falta não marcada no início da jogada. Mas, o Arsenal ameaçou uma reação na partida, mas os Gunners não estavam com a pontaria em dia. O meia Havertz foi quem desperdiçou as principais oportunidades dos visitantes no primeiro tempo. Assim, os Hammers levaram a vantagem para o intervalo.

Na volta do Intervalo, o West Ham manteve a pressão e ampliou logo aos quatro minutos, com o meia Kudus. Além disso, a situação ficou ainda mais complicada para o Arsenal, quando o atacante Bowen marcou o terceiro gol e encaminhou a classificação. Na reta final da partida, os Hammers deixaram a posse de bola com o Arsenal e após uma bela jogada, Odegaard, que saiu do banco de reservas, anotou um belo gol para fechar o placar de 3 a 1.

