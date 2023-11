Liverpool leva sufoco, bate o Bournemouth e avança na Copa da Liga Inglesa

O Liverpool foi à casa do Bournemouth, no Sul da Inglaterra, nesta quarta-feira (1), no Vitality Stadium, e venceu por 2 a 1, gol de Gapko e Darwin Núñez. Kluivert descontou. O time levou sufoco. Mas, com o resultado, avançou para as quartas de final da Copa da Liga Inglesa.

Os Reds entraram em campo como os grandes favoritos e confirmaram a previsão de resultado. O time está em boa fase e invicto há seis partidas, com cinco vitórias e um empate. Já o Bournemouth, que vinha animado após a primeira vitória no Campeonato Inglês, depois dez rodadas, terá de se concentrar na liga local.

Primeiro tempo

Liverpool chegou pela esquerda na tentativa de encontrar Mohamed Salah na área, mas a defesa do Bournemouth desviou para fora. Escanteio cobrado, o goleiro Radu defendeu. Elliott circulou bem na frente na tentativa de m bem no ataque

Bola cruzada na área do Liverpool, Kluivert pegou de primeira, mas o goleiro defendeu. Numa triangulação do Bournemouth, Kluivert, de novo, chutou com perigo. Mas o Liverpool abriu o placar, aos 31, com Gakpo, após bate-rebate na área: 1 a 0.

Darwin Núñez faz um golaço

Em desvantagem no marcador, no entanto, o Bournemouth começou o segundo tempo elétrico na busca pelo empate. Kluivert chegou duas vezes com perigo, mas o goleiro do Liverpool estava atento. Kluiver ajeitou para Semenyo, que perdeu chance. Na sequência, Tavernier também perdeu.

O Bournemouth foi ara cima. Após cobrança de escanteio, Kluivert, de cabeça, empatou aos 19 minutos. Darwin Núñez tinha acabado de entrar e ampliou. O camisa 9 recebeu pela esquerda, driblou o marcador e bateu por cobertura, um golaço aos 27. E assim, 2 a 1, terminou a partida, vitória dos Reds.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.