Chelsea elimina Backburn e avança às quartas da Copa da Liga Inglesa

O Chelsea está classificado para as quartas de final da Copa da Liga Inglesa 2023/24 (Carabao Cup). A classificação para este que é o terceiro torneio em importância na Inglaterra, veio nesta quarta-feira (1/11) após a vitória em casa, no Starmford Bridge, sobre o Blackburn Rovers. Badiashile e Sterling marcaram. Foi uma vitória justa de um time que teve 70% de posse, e três vezes mais finalizações 22 a 7 (mas esses sete dops Rovers apenas uma na direção do gol).

Com isso, o Chelsea segue em busca de seu sexto título nesta competição que é a terceira em importância no futebol inglês. Sua última conquista foi em 2015. O Blackburn, que joga na segundona inglesa e foi campeão da Premier League em, 1911/12, 13/14 e 1995/96, lutava pelo primeiro caneco na Copa da Liga Inglesa.

Vitória do Chelsea mais do que merecida

O Chelsea teve muito volume, enquanto o Blackburn apostava em eventuais e infrutíferos contra-ataques. Assim, o primeiro gol dos Blues até que demorou para sair. Veio aos 30 minutos, quando após cruzamento da direita, o goleiro Wahlstedt rechaçou mal, para dentro de sua área. A bola foi no pé de Badiashile, que, chutou e fez o time da casa sair na frente.

O segundo gol veio no segundo tempo, numa falha defensiva do Blackburn, aos 14 minutos. Uma roubada de bola de Palmer encontrou Sterlingh desmarcado. O atacante só precisou tocar por cobertura, sem chance para o goleiro Wahlstedt. Daí para a frente, debaixo de chuva, o Chelsea apenas administrou a vantagem, mas sempre com total controle da partida. No fimSigurdsson quase fez um para o Blackburn. Mas o goleiro Sánchez salvou.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.