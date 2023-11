Clubes da Liga Forte Futebol vendem 20% dos direitos de TV do Brasileirão

Os clubes que compõem a Liga Forte Futebol e seus parceiros venderam 20% dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro a investidores liderados pela empresa brasileira LCP Partners. O valor total é de R$ 2,6 bilhões, e esse acordo abrange um período de 50 anos.

Os clubes envolvidos incluem Internacional, Athletico, Fluminense, Botafogo, Vasco, Cruzeiro, Coritiba, entre outros, somando um total de 25 times. Atualmente, 11 equipes fazem parte da Série A do Brasileirão.

A distribuição do pagamento ocorrerá nos próximos 18 meses, seguirá um ranking estabelecido pela própria Liga Forte Futebol. Isso significa que uma parte do valor acontecerá recebida no próximo mês.

Em contrapartida, os investidores liderados pela LCP Partners terão influência na negociação dos direitos de transmissão conjuntamente com a Liga Forte Futebol.

Dessa maneira, o fundo norte-americano Serengetti, que havia se apresentado como investidor anteriormente, não faz mais parte do negócio e não foi mencionado no comunicado oficial do acordo. Parte do dinheiro (R$ 405 milhões) concretizou-se por meio de um fundo no mercado financeiro.

Dessa forma, o acordo estabelece que os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro serão negociados em dois blocos de clubes: a Liga Forte Futebol e a Libra, esta última composta por times como Flamengo, Santos, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Grêmio e Atlético-MG, entre outros. Além disso, ambos os blocos serão responsáveis por negociar os direitos de transmissão até 2025, mantendo a organização do campeonato sob a supervisão da CBF.

