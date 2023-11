Zebra do ano! Time da terceirona elimina o Bayern na Copa da Alemanha

Incrível, fantástico, extraordinário, zebraço… O Saarbrücken, time quase na zona de rebaixamento da Terceirona Alemã eliminou o Bayern da Copa da Alemanha! A façanha ocorreu na tarde desta quarta-feira (1/11) no Ludwig Stadium, em Saarbrücken, pequena cidade de 170 mil habitantes. E foi pela segunda fase do torneio, o segundo em importância no país germânico. A vitória do David sobre o Golias foi dramática. O time da casa saiu atrás do placar, teve apenas 25% de posse, viu os Bávaros chutarem 18 bolas a gol, sete no alvo. Mas apenas uma vazando o goleiro Schreiber. O time da casa finalizou quatro vezes. Apenas duas no alvo. As duas entraram! e mais: o gol da vitória saiu aos 51 minutos do segundo tempo, no finzinho dos acréscimos, quando tudo indicava que o jogo iria para a prorrogação.

O Bayern saiu na frente logo aos 16 minutos, com Thomas Müller. Mas Sontheimer empatou. Na etapa final, depois de suportar pressão insana e vendo seu goleiro fechar o gol, Marcel Gaus se tornou o herói desta vitória histórica aos fazer o 2 a 1 nos acréscimos.

Bayern na frente

O gigante Bávaro não entrou com sua força máxima. Harry Kane, por exemplo, ficou no banco, assim como Musiala e Gnabry. Mas em campo estavam Sané, Kimmich, Davies, Neuer. Era de se esperar uma vitória tranquila. Ela parecia que viria quando Thomas Müller fez 1 a 0 aos 16 minutos. O Bayern seguiu dominante, mas viram o time da casa empatar. Parecia um acidente de percurso. Dessa forma, tome Bayern massacrando no ataque, criando chances em profusão. Mas do outro lado o goleiro Schreiber fazia uma partida dos sonhos.

Virada histórica do Saarbrücken

E o placar seguiu 1 a 1, para surpresa geral e, principalmente, festa dos 16 mil torcedores que lotaram o acanhado estádio. E se a torcida já estava animada com a chance de levar o jogo para o que parecia uma improvável prorrogação, veio a catarse impensável. Aos 51, um lançamento pegou Civeja desmarcado pela direita. Ele cruzou e quem apareceu para concluir foi Marcel Gaus, diante de um inconsolável Neuer. O Bayern ainda teve uma chance para empatar, mas o jogo acabou em seguida. E por meia hora nenhum torcedor e nenhum jogador deixou o palco dos sonhos, comemorando e incrédulos coma façanha. Zebra pouca é bobagem.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.