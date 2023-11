Fim do prazo: eleição presidencial do Vasco terá apenas Leven Siano e Pedrinho

Terminou nesta quarta-feira (1), às 18h, o prazo final para o registro das chapas para a eleição presidencial do Vasco. O que começou com oito nomes acabará com dois, já que apenas Leven Siano e Pedrinho oficializaram a candidatura. A votação será no dia 11 de novembro, entre 10h e 22h, com votação on-line e presencial.

Após a chapa de Pedrinho, a “Sempre Vasco”, registrar a candidatura na terça-feira, a “Somamos”, de Leven, confirmou o seu nome na disputa nesta quarta. No início do dia, existia a expectativa de que Marcelo Borges, do “Vasco da Gente”, também fizesse o registro. Entretanto, isso não ocorreu.

No dia 11 de outubro, na primeira data de registro das chapas, oito nomes foram indicados, mas já estava previsto que alguns desses deixassem a disputa para apoiar outros vascaínos. Uma das principais movimentações foi a de Julio Brant, que retirou a sua candidatura para apoiar Pedrinho. Anteriormente, Eduardo Cassiano e Fábio Nogueira também optaram por apoiar o ex-jogador.

Como funcionará a votação

Com o pleito marcado para um sábado, 6.209 associados estão aptos a participar. Assim, além da votação pela internet, estes poderão votar na sede do Calabouço, no Centro do Rio de Janeiro. Dessa forma, logo após o encerramento da eleição, será anunciado o resultado.

