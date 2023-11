Diniz anuncia lista para jogos contra Colômbia e Argentina na segunda-feira

O técnico Fernando Diniz convocará, na próxima segunda-feira (6), a Seleção Brasileira para as rodadas de novembro das Eliminatórias Sul-Americanas. O anúncio será às 14h, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

A Canarinho enfrenta a Colômbia, em Barranquilla, no dia 16 de novembro, às 21h (de Brasília). Posteriormente, recebe a Argentina, dia 21 do mesmo mês, às 21h30, no Maracanã. Os jogos, aliás, serão os últimos do Brasil em 2023.

Onde assistir

A CBF TV transmitirá o anúncio dos nomes.

Inicialmente, a convocação aconteceria nesta semana. No entanto, como o Fluminense, do técnico Fernando Diniz, disputa a final da Libertadores no sábado, contra o Boca Juniors, a CBF preferiu soltar a lista na semana seguinte. No entanto, em razão de uma exigência da Fifa, que prevê que as seleções comuniquem os atletas convocados e seus respectivos clubes com 15 dias antes da Data-Fifa, a entidade soltou uma pré-lista com mais de 23 nomes.

Dessa forma, na segunda-feira, a listagem inicial sofrerá alguns cortes, contando apenas com os atletas que defenderão o Brasil nos jogos.

Situação da Seleção Brasileira nas Eliminatórias

Após duas vitórias nas duas primeiras rodadas das Eliminatórias, o Brasil empatou com a Venezuela e perdeu para o Uruguai na última Data-Fifa. Assim, ocupa a terceira posição, com sete pontos. A Argentina é quem lidera, com 12 pontos.

