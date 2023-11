Newcastle, sem piedade, elimina United na Copa da Liga Inglesa

Na temporada passada, Manchester United e Newcastle decidiram a Copa da Liga Inglesa. Deu United. Nesta quarta-feira (1/11) os times voltaram a se enfrentar na competição. Mas, desta vez, pelas oitavas de final, jogo único em Old Trafford. E mesmo fora de casa, diante da multidão que foi prestigiar os Red Devils, o Newscastle detonou: 3 a 0. Assim, avançou às quartas de final da competição e eliminou o rival.

Os gols do Newcastle foram de Almirón, Hall e Willock. Agora o time espera o sorteio para saber qual seu rival nas quartas. Será um desses: Portsvalle, Middlesbrough, Everton, Fulham, West Ham (que eliminou o Arsenal), Chelsea (que eliminou o Blackburn), Liverpool (que eliminou o Bournemouth).

Newcastle mata o jogo no primeiro minuto

A vitória do Newcastle foi construída no primeiro tempo. Aos 27, Almirón concluiu rápída jogada coletiva. Aos 36, Hall ampliou após boa jogada pela esquerda do ataque, pegando uma sobra. Já o United, fez péssimo primeiro tempo. Afinal, deu meros dois chutes sem perigo (Casemiro e Dailot) e nada mais. Veio o segundo tempo e Willock fechou o caixão, ampliando aos 23. Daí para a frente o Newcastle não quis mais jogo. Mas o United, apesar da posse de bola, era ineficaz ofensivamente. Enfim, 3 a 0 mais do que justo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.