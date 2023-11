São Paulo x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem

São Paulo e Cruzeiro duelam nesta quinta-feira (02), às 20h, no Morumbi, pela 31° rodada do Campeonato Brasileiro. E as duas equipes querem se afastar de vez da zona de rebaixamento. O Tricolor Paulista é o 11° colocado, com 39 pontos e tenta voltar a vencer na competição após duas rodadas. Por outro lado, a Raposa está na 14° posição, com 37 pontos e, ao contrário do time paulista, vem de duas vitórias consecutivas no torneio de pontos corridos.

Onde assistir?

A partida terá transmissão do SporTV e do Premiere

Como chega o São Paulo?

O Tricolor aposta no fator mandante, onde tem 71% de aproveitamento na competição, para somar mais três pontos na competição. Assim, para o embate, o técnico Dorival Júnior deve poder contar com o volante Alisson. Afinal, o jogador deixou o duelo contra o Athletico Paranaense com um trauma na coxa esquerda, mas treinou normalmente nos últimos dias e deve ser relacionado. Além disso, Arboleda deve retornar ao time titular, após se recuperar de lesão. Por fim, Erison e David brigam por uma vaga como referência no ataque.

Como chega o Cruzeiro?

Por outro lado, o técnico Zé Ricardo deve ganhar mais uma opção para o duelo no Morumbi. Afinal, meia Mateus Vital voltou a treinar com o grupo após se recuperar de um quadro de lombalgia. Além disso, o treinador não tem desfalque por causa de suspensões. Pontos de preocupação, Lucas Silva e Rafael Papagaio seguem treinando normalmente com o grupo de jogadores. Assim, o comandante poderá repetir, contra o São Paulo, a formação que venceu o Bahia por 3 a 0.

SÃO PAULO X CRUZEIRO

31ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 02/11/2023, às 20h (de Brasília)

Local: Estádio do Morumbi, São Paulo (SP)

SÃO PAULO: Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Michel Araújo (Alisson), Rodrigo Nestor e James Rodríguez (Wellington Rato); Luciano e Erison (David). Técnico: Dorival Júnior

CRUZEIRO: Rafael Cabral; William, Luciano Castán, Neris e Marlon; Matheus Jussa, Filipe Machado e Lucas Silva; Matheus Pereira, Arthur Gomes e Bruno Rodrigues. Técnico: Zé Ricardo

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Victor Hugo dos Santos (PR) e Leone Carvalho (GO)

VAR: Rodrigo Sá (RJ)

