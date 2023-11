Neymar está em Minas para ser operado nesta quinta-feira

Neymar está em Belo Horizonte desde o fim da tarde desta quarta-feira (1) e vai passar por cirurgia no joelho esquerdo nesta quinta-feira (2). O atacante teve ruptura do ligamento cruzado anterior na partida contra o Uruguai pelas Eliminatórias Sul-Americanas. O médico Rodrigo Lasmar, da Seleção e do Atlético-MG, fará o procedimento.

Os dirigentes do Al-Hilal, clube de Neymar, no entanto, queriam que a cirurgia fosse realizada em Paris. O atacante, porém, decidiu ser operado pelo médico da Seleção. Rodrigo Lasmar, porém, foi contratado pelo clube saudita para realizar o procedimento.

Afinal, o médico Lasmar operou Neymar em 2018 para corrigir uma fratura no pé direito. Ele também foi um dos médicos que participaram da cirurgia no jogador em março último, após ele sofrer lesão nos ligamentos do tornozelo.

Ao chegar à capital mineira, Neymar foi para o Hospital Mater Dei, mesmo local onde fez o procedimento de cinco anos atrás. Afinal, o próprio jogador, assim que deu entrada no hospital, publicou numa rede social uma foto com a pulseira de internação.

Neymar teve a ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo no dia 17 de outubro. O caso ocorreu, no entanto, na quarta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo.

Esta é a segunda lesão grave de Neymar este ano. Em fevereiro, ainda pelo Paris Saint-Germain, o atacante teve uma lesão que o tirou por cinco meses dos gramados. Neste ano, pela Seleção e clubes, Neymar atuou apenas em 17 jogos oficiais.

