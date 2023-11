São Paulo busca a contratação do volante Luiz Gustavo, ex-Seleção

O São Paulo negocia a contratação do volante Luiz Gustavo, que defendeu a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2014. O jogador, que tem passagem pelo Bayern de Munique, estava no Al Nassr, da Árabia Saudita, na temporada 2022/23. Antes, passou por Olympique de Marselha, da França, e Fenerbahce, da Turquia.

O Tricolor entende que precisa fortalecer o elenco com mais um primeiro volante para a disputa da Copa Libertadores, e o nome de Luiz Gustavo foi um pedido do técnico Dorival Júnior. O atleta é bem avaliado no Morumbi em razão de sua experiência e bom desempenho pelos clubes aos quais atuou.

No elenco atual, Pablo Maia é o titular da posição, mas sua sequência para 2024 é incerta. Afinal, pode ser negociado na janela de transferência, em janeiro. Assim, o clube opta por não perder tempo na tentativa de uma provável reposição.