Biancardi quebra silêncio após fim do noivado com Neymar: ‘Precisamos descansar’

A influenciadora Bruna Biancardi, ex-noiva de Neymar, quebrou o silêncio horas após a divulgação do fim do relacionamento. A mensagem divulgada em suas redes sociais, na tarde desta quarta-feira (1).

Inicialmente, Bruna utilizou seu Instagram e postou uma mensagem bíblica.

“‘Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei'”, cita Biancardi, antes dar sequência e falar em descanso:

“Com essa passagem que damos início a mais um mês, na certeza de que precisamos descansar e se recompor para continuar a jornada com Jesus. Há em Jesus o alívio que acalma a tempestade”.

A influenciadora ainda desejou que o mês seja abençoado em sua vida.

“Que esse mês de novembro seja repleto do amor de Deus Pai, e do seu cuidado em todas as áreas de nossa vida. Que esse mês de novembro venha com a certeza de que depositando nossas fraquezas em Deus, nos renovaremos em força. Depositando nossos medos em Deus, nos renovaremos em esperança. Que tudo o que fizemos seja para Ele, assim, nosso mês de novembro será abençoado. Amém”, finalizou.

A mãe da pequena Mavie, aliás, recebeu apoio de vários internautas nas redes sociais. “A mulher acabou de ter um bebê e não tem um minuto de sossego. Que ela fique bem”, postou um. “Só ela levou esse relacionamento a sério. Na cabeça dele, ele era solteiro”, disse outro.

Neymar tem novo problema

Neymar e Bruna estão em nova polêmica. Isso porque foi divulgado nos últimos dias que o meia brasileiro promoveu uma grande festa em sua mansão em Mangaratiba, com amigos, influenciadores e mulheres. Horas depois da divulgação da comemoração, o camisa 10 do Al-Hilal postou uma indireta para o jornalista Léo Dias e disse que cada um precisa cuidar da própria vida.

Neymar e Bruna assumiram o namoro em abril de 2022. No entanto, especula-se que eles estavam juntos há mais tempo. Em agosto do ano passado, eles terminaram o relacionamento, no entanto, em janeiro de 2023 reataram. Pouco depois, anunciaram a gravidez.

No entanto, neste ano, o relacionamento viveu momentos conturbados, afinal, Neymar teve sua vida exposta após a influenciadora Fernanda Campos contar na internet que viveu um caso com Neymar, pouco antes do Dia dos Namorados. A repercussão na época foi grande e o atleta chegou a pedir perdão no Instagram.

Neymar, aliás, foi visto em outubro em uma boate, desta vez em Barcelona, na Espanha. Bruna Biancardi se manifestou nas redes sociais e disse estar “mais uma vez decepcionada”.

