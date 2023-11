Dirigente do Cruzeiro comemora acerto bilionário da LFF

O CEO do Cruzeiro, Gabriel Lima, comemorou o acordo bilionário dos clubes que estão na Liga Forte Futebol, o Grupo União e investidores da Life Capital Partners (investidores). Inicialmente, o cartola celeste garantiu que o negócio vai permitir uma reestrutução “necessária” para um novo ciclo e crescimento do futebol brasileiro.

“O movimento é significativo porque podemos debater os melhores mecanismos de governança, compliance, o fair play financeiro, qualidade dos gramados, logística. O futebol brasileiro inicia um movimento fundamental de crescimento financeiro institucional, que passará também pela gestão e a criação de uma liga”, disse Gabriel Lima.

A Liga Forte Futebol e o Grupo União, blocos de clubes que estão na Série A e na Série B do futebol brasileiro, oficializou, nesta quarta-feira (1), a venda de 20% de seus direitos comerciais pelos próximos 50 anos por R$ 2,6 bilhões. O contrato diz respeito a receitas obtidas pelos clubes entre 2025 e 2075.

Aliás, quase metade do valor, cerca de R$ 1,2 bilhão, precisa acabar sendo pago antecipadamente, ainda nesta semana, aos 25 clubes que assinaram o acordo. As equipes da Série A que fazem parte desse bloco receberam uma primeira parcela de cerca de R$ 900 milhões. No entanto, haverá um desconto do valor que já havia sido adiantado de um acordo com a XP.

