Internacional cede empate ao América-MG no Brasileirão

O Internacional decepcionou seus torcedores ao ficar apenas no empate por 1 a 1 diante do América-MG, pela 31ª rodada do Brasileirão. Após criar oportunidades de vencer, o Colorado foi surpreendido com um golaço de Marlon, de fora da área, e deixou de somar três pontos contra o lanterna da Série A nesta quarta-feira (1). O atacante Enner Valencia abriu o placar no Beira-Rio em uma noite de baixo inspiração do Colorado.

Com o gol marcado nesta quarta-feira (1), Enner Valencia chegou ao sexto gol nos últimos cinco jogos com a camisa do Colorado. Porém, não foi o suficiente para evitar o segundo resultado negativo consecutivo diante de clubes que estão na zona de rebaixamento do Brasileirão.

Dessa maneira, o Colorado chegou ao segundo jogo consecutivo sem vitória no Beira-Rio, com a derrota para o Coritiba e o empate nesta quarta-feira diante do América-MG. Ao mesmo tempo, o Inter está cada vez mais longe de conquistar uma vaga na próxima edição da Libertadores. Assim, o time comandado pelo técnico Eduardo Coudet aparece na 13ª posição, com 39 pontos. A distância para o G6 no momento é de 10 pontos.

Por outro lado, o América-MG está cada vez mais perto da Série B. O Coelho é o lanterna do Brasileirão, com apenas 20 pontos, e chegou ao décimo jogo consecutivo sem vitória. Assim, a diferença para o Santos, primeira equipe fora da zona de rebaixamento, segue em 15 pontos. Além disso, a última vitória do clube mineiro aconteceu em 3 de setembro, quando derrotou o Santos por 2 a 0.

O jogo

O América-MG até tentou surpreender nos minutos iniciais, mas na primeira oportunidade do Inter no jogo, Enner Valencia abriu o placar aos 14 minutos. Por outro lado, o Coelho tentou levar perigo em jogadas de bola aérea, mas não teve sucesso. O Internacional teve algumas finalizações, mas não criou chances reais de gol. Assim, os donos da casa controlaram a primeira etapa e poderia ter matado a partida na primeira etapa.

Na volta do intervalo, o América-MG mudou a postura e cresceu na partida. Comandado pelo meia Benítez, o Coelho teve as melhores oportunidades até os 15 minutos da segunda etapa, mas não conseguiu concluir as chances criadas. Dessa maneira, o Inter se recuperou no jogo e voltou a assumir o controle da posse de bola. Mas, o Inter deu espaços para os visitantes e uma finalização improvável de Marlon, de fora da área, deixou tudo igual no placar aos 29 minutos. O Colorado tentou um abafa nos minutos finais da partida, mas não teve sucesso e o placar de 1 a 1 prevaleceu até o apito final.

Internacional 1×1 América-MG

31ª rodada do Brasileirão

Data e horário: 1/11/2023, às 19h

Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

Internacional: Rochet; Bustos, Igor Gomes, Gabriel Mercado e Nicolás Hernández; Rômulo (Gabriel, aos 11′ do 2t), Aránguiz (Lucca, aos 34′ do 2t), Alan Patrick (Luiz Adriano, aos 35′ do 2t) e Pedro Henrique (Bruno Henrique, aos 11′ do 2t); Wanderson e Enner Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

América-MG: Jori; Rodriguinho (Breno, aos 36′ do 2t), Ricardo Silva, Iago Maidana (Marlon, aos 12′ do 2t), Danilo Avelar e Daniel Borges (Felipe Azevedo, no intervalo); Martínez (Cazares, aos 21′ do 2t), Alê, Juninho e Benítez (Mateus Henrique, aos 21′ do 2t); Mastriani. Técnico: Fabián Bustos.

Gols: Enner Valencia, aos 14′ do 1t (1-0); Marlon, aos 29′ do 2t (1-1)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (Fifa-SP)

Assistentes: Neuza Ines Back (Fifa-SP) e Luiz Cláudio Regazone (RJ)

VAR: Wagner Reway (Fifa-PB)

Cartões amarelos: Lucca (INT); Danilo Avelar e Alê (AME)

