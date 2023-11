Corinthians bate o Athletico e mantém série invicta no Brasileirão

O Corinthians chegou aos seis jogos invicto no Brasileirão nesta quarta-feira (1), ao derrotar o Athletico Paranaense pelo placar de 1 a 0, na Neo Química Arena. Dessa forma, o Timão chegou aos 40 pontos, na décima colocação, afastando-se assim de uma zona de rebaixamento da qual andou bem próximo. Já o rubro-negro estaciona na sétima posição, com 49 pontos.

Primeiro tempo

A primeira etapa não teve chances muito claras de gol. Os goleiros, aliás, pouco trabalharam. O Corinthians foi um pouco mais perigoso e teve sua primeira boa oportunidade aos 17 minutos, em disparo de Matheus Bidu, no qual Bento fez boa defesa. Os paranaenses até atacavam, mas erravam na hora das finalizações e não obrigavam Cássio a fazer grandes defesas. Seja como for, a primeira etapa terminou com o placar fechado, algo condizente com a pontaria das duas equipes no período.

Segundo tempo

Somente na segunda etapa é que os dois lados acertaram o pé e, assim, o jogo ganhou mais emoção. O Athletico começou melhor, com Vitor Bueno chutando e Cássio fazendo bela defesa para salvar o Corinthians. Mas a resposta corintiana veio logo depois, em disparo de Maycon, em que Bento foi no ângulo para buscar. Seja como for, o Timão pressionou e chegou ao gol aos 19 minutos: Yuri Alberto, de cabeça, abriu o placar para os donos da casa. O Athletico até dominou mais a posse de bola e buscou o ataque até o fim, mas abusou das bolas lançadas na área e não conseguiu chegar evitar a derrota.

CORINTHIANS 1×0 ATHLETICO PARANAENSE

31ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 01/11/2023, às 19h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

CORINTHIANS: Cássio; Bruno Méndez, Gil, Lucas Veríssimo e Matheus Bidu (Caetano, 26’/2ºT); Gabriel Moscardo (Matías Rojas, 15’/2ºT), Maycon, Giuliano e Renato Augusto (Roni, 42’/2ºT); Romero (Wesley, 16’/2ºT) e Yuri Alberto (Felipe Augusto, 42’/2ºT). Técnico: Mano Menezes.

ATHLETICO PARANAENSE: Bento; Cacá, Thiago Heleno e Esquivel; Cuello (Rômulo, 40’/2ºT), Erick (Alex Santana, 23’/2ºT), Fernandinho, Vitor Bueno (Willian, 23’/2ºT), Zapelli (Chiqueti, 32’/2ºT) e Canobbio; Pablo. Técnico: Wesley Carvalho.

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa-RJ) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (Fifa-RS)

Cartões amarelos: Yuri Alberto (COR); Vitor Bueno, Cuello (CAP)

Gol: Yuri Alberto, 19’/2ºT (1-0)

