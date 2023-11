Grêmio bate o Coritiba fora de casa e assume a vice-liderança do Brasileirão

Em pleno Couto Pereira, o Grêmio não teve uma grande atuação, porém bateu o Corítiba por 2 a 1, nesta quarta-feira (1). A equipe gaúcha aproveitou um vacilo da defesa alviverde, e Villasanti marcou o primeiro gol ainda no primeiro tempo Esse foi o sétimo gol do paraguaio em 43 partidas com a camisa do Tricolor, o quarto na competição nacional. Na volta do intervalo, Robson descontou, de pênalti, mas Ferreira sacramentou o triunfo no fim.

Com o resultado, o Tricolor assume temporariamente a colocação do campeonato, com 53 pontos e uma vitória a mais que o Palmeiras, que entra em campo mais tarde diante do Botafogo. A equipe do Alto da Glória segue estacionado na penúltima colocação com apenas 23 pontos e vê o rebaixamento cada vez mais próximo.

Paraguaio decisivo

Logo no primeiro minuto, os donos da casa tiveram uma grande chance de abrir o placar. Garcez aproveitou o erro da defesa gremista, porém errou na cavadinha e mandou por cima da meta de Gabriel Grando. A partir disso, os dois ataques foram improdutivos e não conseguiram produzir a ponto de incomodar as defesas adversárias. No entanto, William Faria saiu jogando com a bola nos pés, entretanto Galdino recuperou.

O atacante tabelou com Villasanti, que só teve o trabalho de tirar do arqueiro alviverde e abrir o placar para os visitantes. Em outras duas boas chegadas do Grêmio, o sistema defensivo do Coxa funcionou e afastou o perigo. No fim, Cristaldo cobrou escanteio, e Carballo desviou, mas Gabriel fez grande defesa.

Reação Coxa Branca

Na volta do intervalo, o Grêmio retornou sem intensidade e deixou espaços para que o Coritiba pudesse explorar. Pedro Geromel sentiu um incômodo muscular e teve que ser substituído por Bruno Uvini. Minutos depois, Marcelino Moreno recebeu na direita e tentou invadir a área, mas foi derrubado por Cristal na área. Na cobrança, Robson bateu com categoria, sem qualquer chance para Gabriel Grando.

Gol de misericórdia

Os visitantes, então, tiveram que se lançar ao ataque, e com duas finalizações de longe, quase chegaram ao segundo gol. No primeiro deles, Galdino arriscou da entrada da área visando o ângulo, mas a bola desviou no caminho. Em seguida, depois de um escanteio, a bola chegou para Fábio também arriscar, porém a bola foi para fora. Aos 37, Suárez dominou pela esquerda, entrou na área e deu um lindo passe para Ferreira estufar a rede adversária e carimbar a vitória.

E agora?

Com uma campanha frustrante, o Coritiba volta a campo no próximo domingo para atuar mais uma vez no Couto Pereira. O confronto será às 18h30, diante do Goiás, que também luta para permanecer na elite do futebol brasileiro. O Grêmio, por sua vez, medirá forças com o Bahia, no sábado (4), com o Bahia, às 19h30, em Porto Alegre.

CORITIBA 1X2 GRÊMIO

31ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 01/11/2023, às 20h (de Brasília)

Local: Couto Pereira, Curitiba (PR)

CORITIBA: Gabriel; Diogo Batista, Thalisson Gabriel, Henrique e Victor Luís (Jamerson 33’/2ºT); Willian Farias, Matheus Bianqui (Slimani – intervalo) e Sebastián Gómez (Andrey 28’/2ºT); Marcelino Moreno, Garcez (Bruno Gomes 21’/2ºT) e Robson (Jesé 33’/2ºT). Técnico: Thiago Kosloski.

GRÊMIO: Gabriel Grando; Bruno Alves, Geromel, Kannemann; Fábio (João Pedro 26’/2ºT), Villasanti, Pepê (Carballo 33’/1ºT), Cristaldo (Ferreira 26’/2ºT), Reinaldo; Galdino (Lucas Besozzi 26’/2ºT) e Luis Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.

Gols: Vilasanti 26’/1ºT (0-1); Robson 15’/2ºT (1-1); Ferreirinha 37’/2ºT (1-2)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Renan Aguiar da Costa (CE)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Cartão Amarelo: Marcelino Moreno (COR); Fábio, Kannemann (GRE)

Cartão Vermelho: Slimani (COR)

