Santos, de virada, vence Flamengo e respira na tabela

O Santos venceu o Flamengo por 2 a 1, de virada, nesta quarta-feira (1/11), pela 31ª rodada do Brasileirão. O jogo no Mané Garrincha, em Brasília, começou com o Rubro-Negro saindo na frente com Pedro, que chegou ao seu gol 100 pelo clube. Mas o Santos empatou com Nonato e, como ficou com um a mais desde os 41 da etapa inicial (Gerson expulso), dominou totalmente a etapa final. O Fla se segurou como dava, mas levou a virada aos 44 minutos, num belo gol do zagueiro Joaquim, com falha do goleiro Rossi.

O resultado complicou a situação do Flamengo rumo a uma vaga para a Libertadores, já que parou nos 50 pontos, em sexto lugar. E para a próxima partida, contra o Fortaleza, não terá Gerson e Bruno Henrique (que também foi expulso no fim). Já o Santos respira aliviado. Foi aos 37 pontos e desgarra do Z4.

Veja aqui a tabela de classificação do Brasileirão

O Flamengo mandou o seu jogo em Brasília, pois o Maracanã está sendo preparado para a final da Libertadores, neste sábado (4/11), entre Fluminense e Boca Juniors.

Pedro e o gol 100 para o Flamengo

O jogo começou bom para o Santos, que forçou a marcação nas saídas de bola e recuperou a jogada em três oportunidades, numa delas, Nonato aproveitou o erro de Luiz Araújo e quase marcou de fora da área. Apesar de um nervosismo inicial (Rossi saiu mal), o Mengo passou a se reequilibrar, com Gerson caindo pela direita e tranalhando com Wesley e Arrascaeta, apesar da marcação, encontrando Pedro. Na primeira que recebeu do uruguaio, o atacante churou para defesa de João Paulo. Na segunda, um escanteio aos 20 minutos, Arrasca cobrou, Leo Pereira roçar na bola Pedro fez 1 a 0, saindo para comemorar seu gol 100 pelo Mengo.

Santos empata e Gerson expulso

O Fla quase ampliou com Ayrton Lucas (chute na trave). Mas o Santos conseguiu manter o equilíbrio no meio de campo e foi feliz aos 32. Uma falta de Sotedo deu sobra para Nonato mandar a bomba. que empatou o jogo. O Fla seguiu bem, Pedro não marcou graças a um milagre de João Paulo. Porém, aos 41, Gerson fez falta em Furch. Levou amarelo, mas o árbitro foi ao VAR mudou para vermelho. Flamengo com dez para o segundo tempo.

O Fla veio do intervalo com três mudanças. Saíra Wesley, Luiz Araújo e Pedro para as entradas de Matheuzinho, Victor Hugo e Gabigol. Mas bem mal. Totalmente envolvido pelo Santos, que praticamente alugou a intermediária de ataque, o jeito que Tite arranjou foi fechar a defesa com mais um zagueiro (Rodrigo Caio) na vaga de Arrascaeta. O time melhorou atrás. Mas sem Gerson e Arrascaeta, não teve mais criação. Além disso, Gabi estava muito mal. Foi visto só levando mais um cartão bobo para o seu currículo. Aos 44 minutos, Joaquim arriscou de fora da área e Rossi aceitou. Era a virada do Santos. O Mengo perdeu a cabeça de vez e Bruno Henrique foi expulso por reclamação.

FLAMENGO 1X2 SANTOS

31ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 1/11/2023

Local: Mané Garrincha, Brasília (DF)

FLAMENGO: Rossi; Wesley (Matheuzinho, Intervalo), Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Cebolinha, 45’/2ºT); Thiago Maia, Gerson e Arrascaeta (Rodrigo Caio, 12’/2ºT); Luiz Araújo (Victor Hugo, Intervalo), Bruno Henrique e Pedro (Gabigol, Intervalo). Técnico: Tite

SANTOS: João Paulo; Lucas Braga (João Lucas, 33’/2ºT), Joaquim, Messias e Kevyson; Tomás Rincón (Mendoza, Intervalo), Jean Lucas, (Dodi, 21’/2ºT), Nonato (Maxi Silvera, 17’/2ºT); Soteldo e Julio Furch (Lucas Lima, 33’/2ºT). Técnico: Marcelo Fernandes

Gols: Pedro, 20’/1ºT (1-0); Nonato, 32’/1ºT (1-1); Joaquim, 44’/2ºT (1-2)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Guilherme Daias Camilo (Fifa-MG) e Jorge Eduardo Bernardi (RS)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (Fifa-RN)

Cartões amarelos: Gabi (FLA); Lucas Bragam, Rodrigo Fernández (SAN)

Cartões Vermelhos: Gerson (FLA, 41’/1ºT); Lucas Braga (SAN, 45’/2ºT) Bruno Henrique (FLA, 52’/2ºT)

