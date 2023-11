Após revés, Fabrício Bruno critica arbitragem: ‘Sempre contra o Flamengo’

O Flamengo voltou a campo nesta quarta-feira (1), no Mané Garrincha, e chegou a abrir o placar contra o Santos, porém Gerson foi expulso ainda no primeiro tempo. Nesse sentido, na volta do intervalo, o Peixe conseguiu virar para 2 a 1 e sair de campo com os três pontos. Na saída de campo, Fabrício Bruno analisou desempenho da arbitragem e disse que o cartão vermelho dificultou a equipe carioca no confronto.

“Depois da expulsão é nítido que é difícil, a gente tem que abaixar a linha. É uma equipe que está em uma situação difícil, mas sabe propor o jogo e consegue jogar. Com um a menos não tem como conseguir jogar. Nós suportamos bem”, disse o zagueiro.

Ainda no primeiro tempo, Gerson se envolveu em um lance com Furch, que teve que ser consultado no VAR. No lance, o jogador rubro-negro deu uma braçada no adversário e foi expulso aos 41 minutos.

Crítica à arbitragem

O defensor reclamou do desempenho do árbitro Rafael Rodrigo Klein por causa de um lance no fim da partida. De acordo com a visão do jogador, Jean Lucas lhe deu um pisão, porém a arbitragem na a assinalou e deu sequência à partida