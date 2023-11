Tite busca estabilidade no Flamengo e admite: ‘Tenho minha responsabilidade’

No jogo transferido para o Mané Garrincha, o Flamengo chegou a sair na frente, porém sofreu a virada para o Santos por 2 a 1, pela 31ª rodada. Durante a coletiva, Tite analisou o segundo revés consecutivo da equipe no Brasileirão, preferiu não falar sobre as expulsões de Gerson e Bruno Henrique e disse que busca a estabilidade neste início de trabalho. Além disso, o treinador fez questão de dizer que também tem responsabilidade pelo momento e que o elenco segue focado na busca pela vaga na Copa Libertadores.

“São partes do jogo. A partida tem diferentes etapas. Temos que ter maturidade para jogar nessas diferentes situações. Não vou entrar no mérito da expulsão. Eu a vi e tenho minha opinião, vou deixar com vocês. Mas não justifica que nós tenhamos uma instabilidade. A instabilidade tivemos no momento do empate. Antes, tivemos infiltrações, acertamos a trave, mas tomamos o gol e sentimos um pouco”, explicou

“A equipe ainda está no processo de me conhecer e de ter estabilidade nesses momentos. Isso é maturidade. Deve ser desenvolvido. Tentamos um 4-2-3, com um a menos, mas estávamos sofrendo pelos lados. Mudamos para um 4-3-2, equilibramos a partida e sofremos o gol no fim”, completou

Responsabilidades sobre o momento rubro-negro

Diante de mais um revés, Tite entende que a equipe carioca terá que absorver o momento e ter maturidade para se recuperar nesta reta final. Para ele, o foco segue em garantir a vaga na próxima edição da Copa Libertadores, e salientou que todos tem responsabilidade, inclusive o próprio treinador.

“A realidade dos fatos nós temos que enxergar. É claro que o torcedor fica frustrado. Eu sou torcedor, eu fui torcedor. E tenho compreensão. Nós enquanto profissionais temos que saber absorver essas situações. Isso faz parte da maturidade. Jogar em cima da expectativa do grande clube, da grande marca, da necessidade do resultado. Mas temos que ter a serenidade e a calma e a concentração para administrar tudo isso”, analisou.

“O técnico Tite tem a responsabilidade igual aos outros. Não tem herói, nem vilão nessas horas. Todos são responsáveis. O trabalho é gerido enquanto equipe, e tenho minha responsabilidade, sim. Buscamos a estabilidade durante as partidas e a estabilidade entre uma partida e outra”, acrescentou.

Próximo compromisso

Após a segunda derrota seguida, o Flamengo volta a campo no próximo domingo, para medir forças com o Fortaleza, no Castelão, às 16h (de Brasília) pela 32ª rodada. Por fim, com 50 pontos, o Rubro-Negro segue fora do G4 e viu adversário diretos vencerem na rodada, como o Grêmio.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.