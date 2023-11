Brasil vence o México e disputará o ouro no Pan-Americano

Um gol contra de Leone logo aos três minutos do primeiro tempo definiu o duríssimo 1 a 0 da seleção Sub-23 do Brasil sobre o México, pela semifinal do Pan-Americano de Santiago-2023. O jogo rolou na noite desta quinta-feira (1/11) no Estádio Sausalito, em Viña del Mar. Com o resultado, o Brasil vai buscar o ouro olímpico, que persegue desde o título de 1987. A final será contra o Chile, que fez 1 a 0 nos Estados Unidos no outro jogo da semifinal, também nesta quarta-feira.

A decisão será no sábado, às 20h (de Brasília), no Estádio Sausalito. O Brasil buscará o penta, já que venceu em 1963, 1975, 1979 e 1987. Aliás, a final é a reedição que rolou no Pan de 1987 em Indianápolis, quando o Brasil venceu por 2 a 0, gols de Washington (do Casal 20, Fluminense) e Evair. O Chile jamais ganhou o ouro no Pan.

Brasil marca no início e sofre no fim

O Brasil foi muiito feliz ao chegar ao gol logo aos três minutos. Depois de muitas trocas de passes, a bola chegou até Marquinhos pela direita. O Camisa 10 cortou a marcação, foi à linha de fundo e cruzou. O goleiro tentou espalmar, mas jogou em cima do zagueiro Leone. Um gol estranho, mas que colocou o Brasil em vantagem. O duelo ficou em aberto, com os times buscando o ataque, mas sem sucesso até o intervalo.

No segundo tempo, depois de certo equilíbrio nos primeiros 25 minutos, o México passou a pressionar na reta final, tentando o empate. E quase conseguiu aos 44. Fulgêncio cobrou falta e Leone quase se redimou. A cabeçada do atacante foi certeira, mas Mycael fez grande defesa. Garantiu o Brasil na final.

