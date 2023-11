Palmeiras reverte 3 a 0 e vira sobre o Botafogo em jogo histórico

O Palmeiras é o time da virada. Em um dos jogos mais marcantes da história do Campeonato Brasileiro, o Verdão visitou o Botafogo nesta quarta-feira, no Estádio Nilton Santos, e venceu por 4 a 3 após estar perdendo por 3 a 0. Endrick (duas vezes), Flaco López e Murilo marcaram para os visitantes. Eduardo, Tchê Tchê e Junior Santos balançaram as redes para o Glorioso.

Com o resultado, o Palmeiras chegou aos 56 pontos e encurtou a distância para o líder Botafogo em três pontos. Vale lembrar, porém, que o time carioca tem um jogo a menos ainda na competição nacional.

Primeiro tempo

Os 45 minutos iniciais foram praticamente uma atividade de ataque contra defesa do Botafogo, que foi para o intervalo vencendo por 3 a 0. O time alvinegro não tomou conhecimento do Palmeiras, e o placar ainda ficou barato. Aos 20 minutos, Eduardo recebeu na entrada da área e bateu de chapa. O meia botafoguense contou com desvio na marcação para abrir o placar. Nove minutos depois, após escanteio curto, Tchê Tchê arriscou de fora da área e acertou um chutaço no ângulo de Weverton para ampliar. Aos 35, em contra-ataque puxado por Junior Santos, Tiquinho parou em defesa de Weverton, mas a bola sobrou para o próprio Junior Santos, que só teve o trabalho de empurrar para o gol vazio. Os contra-ataques do Glorioso levaram perigo e podiam fazer o time de Lúcio Flávio aumentar a conta.

Segundo tempo

A etapa final seguiu o roteiro do início e foi emocionante também. Atrás no placar, os paulistas se lançaram ao ataque e diminuíram aos quatro minutos, em belíssima jogada individual de Endrick que bateu forte. O Botafogo ficou com um a menos aos 30, quando Adryelson foi expulso, mas na sequência teve um pênalti. Tiquinho foi derrubado por Rony, mas na cobrança parou em defesa de Weverton. Um minuto depois, Endrick acertou mais um belo chute, agora da entrada da área, e encurtou ainda mais a desvantagem. O time de Abel Ferreira mostrou que não desiste nunca e seguiu pressionando até conseguir o empate, aos 43. Após levantamento na área, Gustavo Gómez escorou para o meio, e Flaco López, sozinho, só mandou para as redes. Quando a igualdade parecia definida, Murilo completou cruzamento de Veiga após cobrança de falta e fez, aos 53, o gol da virada no último lance.

E agora?

Botafogo e Palmeiras voltam a campo agora pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, que começa no próximo fim de semana. No sábado, o Verdão encara o Athletico, em casa, enquanto o Glorioso tem compromisso na segunda-feira, em clássico com o Vasco, fora de casa.

BOTAFOGO 3 x 4 PALMEIRAS

Campeonato Brasileiro 2023 – 31ª rodada

Data: 01/11/2023, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Público: 34.913 torcedores

Renda: R$ 1.272.900,00

BOTAFOGO: Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Cuesta e Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê (Gabriel Pires, 49’/2ºT) e Eduardo (Danilo Barbosa, 27’/2ºT); Junior Santos (Carlos Alberto, 27’/2ºT), Victor Sá (Philipe Sampaio, 32’/2ºT) e Tiquinho Soares. Técnico: Lúcio Flávio

PALMEIRAS: Weverton; Gustavo Gómez, Luan e Murilo; Mayke, Richard Ríos (Rony, 22’/2ºT), Zé Rafael, Piquerez e Raphael Veiga; Endrick e Breno Lopes. Técnico: Abel Ferreira

Gols: Eduardo, 20’/1ºT (1-0), Tchê Tchê, 29’/1ºT (2-0), Junior Santos, 35’/1ºT (3-0) e Endrick, 4’/2ºT (3-1), Endrick, 38’/2ºT (3-2) e Flaco López, 43’/2ºT (3-3) e Murilo, 53’/2ºT (3-4)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (Fifa-SC)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (Fifa-GO) e Rafael da Silva Alves (Fifa-RS)

VAR: Rafael Traci (Fifa-SC)

Cartão Amarelo: Cuesta, Tiquinho Soares, Tchê Tchê e Marçal (BOT); Mayke, Rony e Gustavo Gómez (PAL)

Cartão Vermelho: Adryelson (BOT)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.