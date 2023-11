Paulinho dá show, Atlético Mineiro bate Fortaleza e entra no G4

Com uma contundente vitória em casa, o Atlético Mineiro derrotou o Fortaleza pelo placar de 3 a 1, nesta quarta-feira (1), pelo Brasileirão. Dessa forma, o Galo chega aos 52 pontos e já é o quarto colocado na tabela de classificação. O maior destaque ficou por conta de Paulinho, autor de dois gols e que já chega a 15, sendo assim o vice-artilheiro do campeonato.

Primeiro tempo

O Atlético começou o jogo mais agudo que o Fortaleza, saindo na frente aos 16 minutos. Rubens fez cruzamento da esquerda e Paulinho desviou, batendo de primeira para fazer 1 a 0. Mas os visitantes melhoraram após algumas tentativas falhadas do Galo. Thiago Galhardo esteve perto de empatar o jogo em disparo de curta distância, mas o goleiro Éverson. Até que, num contra-ataque, veio o gol de fato: Escobar tocou para Lucero, que entrou em velocidade e chutou no canto, fazendo o gol da igualdade no marcador.

Segundo tempo

Mas, na segunda etapa, o Atlético voltou melhor e conseguiu tomar a dianteira nos primeiros minutos. Após bela enfiada de bola para Hulk, ele cruzou na medida para Paulinho fazer 2 a 1, marcando assim seu 15º gol no campeonato e o oitavo na recém-inaugurada Arena MRV. E a vantagem aumentou logo na sequência, após um pênalti cometido por Tobias. Hulk cobrou e fez 3 a 1. Aliás, o camisa 7 até poderia ter feito a vitória virar goleada, mas parou nas mãos de João Ricardo. Embora ainda tentasse algumas finalizações e lançamentos na área, o Fortaleza não conseguiu uma reação, o que garantiu a festa do ascendente Atlético Mineiro no campeonato.

ATLÉTICO 3×1 FORTALEZA

31ª rodada do Brasileirão

Data e horário: 01/11/2023, às 21h30 (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

ATLÉTICO: Éverson; Saravia (Pedrinho, 50’/2ºT), Maurício Lemos, Jemerson e Guilherme Arana; Otávio, Alan Franco, Zaracho (Igor Gomes, 45’/2ºT) e Rubens (Pavón, 39’/2ºT); Paulinho (Edenilson, 39’/2ºT) e Hulk (Carlos Eduardo, 45’/2ºT). Técnico: Luiz Felipe Scolari.

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Marcelo Benevenuto, Tobias e Escobar (Dudu, 21’/2ºT); Zé Welison, Caio Alexandre (Marinho, 21’/2ºT) e Pochettino (Lucas Crispim, 31’/2ºT); Yago Pikachu (Pedro Rocha, 21’/2ºT), Lucero e Thiago Galhardo (Machuca, 34’/2ºT). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (SP)

Cartões amarelos: Escobar, Pedro Rocha (FOR)

Gols: Paulinho, 16’/1ºT (1-0); Lucero, 44’/1ºT (1-1); Paulinho, 11’/2ºT (2-1); Hulk, 16’/2ºT (3-1)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.