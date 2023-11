UFMG: Chances de título do Botafogo despencam. Palmeiras sobe muito

A derrota do Botafogo para o Palmeiras colocou fogo no Brasileirão. E prova disso são os números atualizados do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais. Afinal, antes do jogo o Fogão ostentava 80,5% de chance de título e o Palmeiras estava com apenas 5,8%. Porém, a incrível vitória do Verdão, que foi para o intervalo perdendo de 3 a 0 e venceu por 4 a 3, fez os números terem uma tremenda mudança.

Agora, o Botafogo caiu para 64,3%, enquanto o Palmeiras pulou para 15,6%. E o Bragantino, mesmo sem jogar, também subiu: seus 8% agora são 12,2%. Vale destacar que o Departamento de Matemática da UFMG é referência no Brasil quando o assunto é a probabilidade no futebol.

No momento, a diferença do Botafogo para o Palmeiras caiu para três pontos (59 a 56). Mas o Botafogo ainda tem um jogo a menos e pode ampliar um pouco mais a diferença, o que jogará as suas chances para acima de 70%. Porém se voltar a tropeçar….

