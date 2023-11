Bruno Henrique é atingido por copo d’água atirado pela torcida do Flamengo

Na reta final do duelo com o Santos, o atacante Bruno Henrique foi expulso, o que gerou um grande confusão no Mané Garrincha. Diante disso, um torcedor do Flamengo arremessou um copo em direção ao jogador, quando ele reclamava da decisão do árbitro Rafael Rodrigo Klein. Em partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro chegou a abrir o placar, mas ficou com um a menos desde o fim do primeiro tempo e tomou a virada por 2 a 1 para o Peixe.

Em meio à cobrança de escanteio, o camisa 27 fez falta em Soteldo e recebeu o cartão amarelo. No entanto, ao reclamar da arbitragem, foi expulso aos 49 minutos do segundo tempo, oque gerou uma grande confusão. Nesse sentido, Rafael avisou ao quarto árbitro que pretende registrar o ocorrido na súmula da partida. Vale destacar que os torcedores do time carioca arremessaram vários copos durante a discussão, algo que pode estar no texto oficial, que deve ser divulgado nesta quinta-feira (2).

Após a segunda derrota seguida, o Flamengo volta a campo no próximo domingo, para medir forças com o Fortaleza, no Castelão, às 16h (de Brasília) pela 32ª rodada. Dessa forma, com 50 pontos, o Rubro-Negro segue fora do G4 e viu adversário diretos vencerem na rodada, como o Grêmio, Palmeiras e Atlético-MG.

Por outro lado, os comandados de Tite têm uma partida a menos que esses três adversários. Esse jogo será justamente contra o Bragantino, que entra em campo nesta quinta-feira (2), para medir forças com o Goiás, no estádio Hailé Pinheiro.

