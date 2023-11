Botafogo: Textor fala em roubo e pede saída de presidente da CBF

Dono da SAF do Botafogo, John Textor ficou furioso após a derrota do Alvinegro para o Palmeiras, nesta quarta-feira, pelo Brasileirão. O dirigente estadunidense invadiu o gramado ao apito final para reclamar da arbitragem e sobrou também para a CBF.

“O mundo todo viu, isso não é cartão vermelho. Ele (Adryelson) pegou a bola primeiro. Não tenho certeza nem se foi falta. Mas não é cartão vermelho, ele mudou o jogo. Isso é corrupção, isso é roubo. Por favor, me multa, Ednaldo, mas você precisa renunciar amanhã de manhã. É isso que precisa acontecer. Esse campeonato se tornou uma piada. Ninguém merece isso, esses jogadores do Palmeiras não querem ganhar desse jeito, nós não queremos perder desse jeito. São cinco jogos seguidos. Senhores, vocês jogaram um bom jogo, não é culpa de vocês, mas isso é corrupção”, disse Textor, à “Globo”, antes de completar:

“Isso precisa mudar. Ednaldo, você precisa renunciar pelo bem do jogo. Isso precisa acabar. Isso é roubo, me multa. Você não pode me expulsar, é meu estádio, eu vou continuar aqui”, continuou.

O Botafogo abriu 3 a 0 no primeiro tempo no Nilton Santos, mas levou a virada no segundo tempo. Os alvinegros reclamam do lance da expulsão do zagueiro Adryelson, quando a partida estava 3 a 1. Na sequência, o clube teve um pênalti a favor, mas Tiquinho Soares parou em defesa de Weverton. A partir daí, o Palmeiras buscou a reação e conseguiu a virada no último lance.

