‘Só o Palmeiras é capaz de fazer isso’, diz Abel Ferreira após virada

O técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, falou após a vitória de virada de sua equipe sobre o Botafogo. Em entrevista coletiva, o comandante português exaltou o elenco e disse que nenhum outro time do país seria capaz de fazer o que Verdão fez no Nilton Santos.

“Só uma equipe no Brasil é capaz de fazer o que fizemos aqui, quer gostem ou não, quer a gente ganhe títulos ou não. Só uma equipe é capaz de fazer esse tipo de jogos, que é a nossa. E mais uma vez essa equipe mostrou a mentalidade que tem, a força que tem e foi uma vitória importante para nós. O objetivo não vai mudar. É um jogo de cada vez e cada jogo jogar para ganhar”, disse Abel, que evitou falar sobre chances de título.

Em jogo emocionante, o Palmeiras desceu para o vestiário no intervalo perdendo por 3 a 0. De maneira heroica, porém, o clube conseguiu a virada para 4 a 3. O gol do triunfo alviverde saiu aos 53 minutos, no último lance da partida,

Após a partida, Abel Ferreira discutiu com John Textor, dono da SAF do Botafogo, no gramado. O treinador do Palmeiras afirmou que o bate-boca foi num momento de cabeça quente e afirmou que tudo ficou bem.

“Em relação ao que se passou entre nós dois está completamente resolvido. Ele sabe o que penso dele como presidente e entendo completamente, são momentos muito duros, eu já perdi de virada, semifinais da Libertadores”, afirmou o lusitano.

