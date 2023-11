Série B: Novorizontino perde pênalti no lance final, e Atlético-GO arranca empate

O Novorizontino teve a chance de vencer, mas desperdiçou um pênalti no último lance e ficou no empate em 2 a 2 com o Atlético-GO na noite desta quarta-feira (1), na abertura da 35ª rodada da Série B do Brasileiro. O time paulista ficou duas vezes em vantagem no placar, com gols de Rômulo, mas os goianos igualaram com Luiz Fernando e Alix Vinícius.

No último lance da partida disputada no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, o goleiro Ronaldo defendeu pênalti cobrado pelo xará Ronaldo.

Com o resultado, o Dragão vai a 60 pontos na tabela e dorme na vice-liderança. Entretanto, pode até mesmo deixar o G4 no decorrer da rodada. Por outro lado, o Tigre chegou ao quarto lugar com 57, mas também pode sair do pelotão de acesso.

Novorizontino e Atlético-GO voltam a campo apenas na semana que vem. Na sexta-feira (10), o Rubro-Negro de Goiás visita o pernambucano, o Sport, na sexta (10), na Ilha do Retiro. Já o time de Novo Horizinte recebe o líder Vitória no Estádio Jorge de Biasi.

