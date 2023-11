São Paulo defende tabu de 10 anos contra o Cruzeiro

O São Paulo encara o Cruzeiro nesta quinta-feira (02), às 20h, no Morumbi, pela 31° rodada do Campeonato Brasileiro. Querendo eliminar qualquer possibilidade de um rebaixamento na competição, o Tricolor se apega em um grande tabu contra a Raposa. Afinal, o Tricolor não perde para o clube celeste em sua casa, pelo Brasileirão, há 10 anos.

A última vez que o São Paulo perdeu para o Cruzeiro no Morumbi, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, aconteceu em 2013. Na ocasião, o atacante Luan marcou três vezes para os mineiros. Desde então, as equipes se enfrentaram mais seis vezes no Cícero Pompeu de Toledo, com cinco vitórias do Tricolor e um empate.

Aliás, durante este período, o Cruzeiro tem uma vitória no Morumbi por 2 a 0, em cima do São Paulo. Contudo, o triunfo aconteceu pela Copa do Brasil de 2017. As equipes também se enfrentaram pelas oitavas de final da Libertadores de 2015, mas o Tricolor venceu por 1 a 0.

Durante estes dez anos de tabu, o São Paulo marcou nove gols e sofreu apenas três. Contudo, vale ressaltar que as equipes não se enfrentaram nas últimas três temporadas, por conta do Cruzeiro estar disputando a série B.

Assim, o Tricolor se apoia neste tabu e também na força da sua casa, onde tem 71% de aproveitamento na competição, para somar mais três pontos. Na 11° colocação, com 39 pontos, o São Paulo acredita que mais duas vitórias, elimina qualquer possibilidade de um inédito rebaixamento.

