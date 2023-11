Lúcio Flavio lista erros e culpa falta de controle emocional do Botafogo

Após a virada sofrida para o Palmeiras, o técnico Lucio Flavio teve a missão de explicar o vacilo do Botafogo em entrevista coletiva. Até então, o único que havia se pronunciado no Estádio Nilton Santos foi o CEO da SAF, John Textor, que detonou a arbitragem e a CBF. Mais comedido, Lucio listou os erros que o time cometeu na derrota por 4 a 3, na noite de quarta-feira.

Antes, porém, começou com elogios ao primeiro tempo jogado pelo Glorioso, que, por sinal, fez 3 a 0 em menos de 40 minutos sobre o rival. Para o comandante, a vantagem poderia até ser maior, o que garantiria a vitória.

“Foi um primeiro tempo em que a equipe fez um jogo fantástico. Poderia ter sido 5, 6. No intervalo, o que conversei foi para voltarmos com atenção. Acabou que tomamos gol cedo (…) Após a expulsão, teve a penalidade (para o Botafogo, que Tiquinho desperdiçou). Houve uma sucessão de situações. Entra a parte do equilíbrio do jogo, do emocional. Foi uma situação difícil de controlar. No final do jogo, faltou um controle nosso, para segurar um pouco mais o tempo. A falha coletiva na bola parada acabou culminando na derrota”, avaliou.

Arbitragem em pauta

Embora sem críticas direcionadas ao árbitro Bráulio da Silva Machado, o ex-meia seguiu a linha de que a expulsão de Adryelson, aos xx minutos do segundo tempo, foi decisiva para a histórica virada do Palmeiras.

“A gente passa jogos, competições e acaba batendo muito nessa tecla. É uma questão para a CBF, olhar melhor para esse lado da profissionalização. Temos anos de futebol no Brasil e ainda temos uma arbitragem amadora”, acrescentando ainda:

“Essa relação da expulsão gera um emocional ruim para o nosso elenco. Tínhamos que ter mais esse controle e esquecer as questões do árbitro. Tomamos o segundo gol depois da penalidade (perdida pelo Botafogo), e isso mexe com o emocional”.

