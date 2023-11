Fluminense tem jogadores cobiçados e pode ter ‘última dança’ para o time que chegou à final da Libertadores

O termo “Last Dance” (última dança em português) se popularizou nos últimos meses desde o lançamento da série que leva este nome na Netflix. Ele foi usado pelo técnico Phil Jackson para descrever aquela que seria a última temporada dele (1997/1998) e de grandes jogadores, como Michael Jordan, no Chicago Bulls, na era de ouro da franquia. Na época, o time vivia anos mágicos, com incríveis seis títulos na década de 90. Pensando um pouco na situação do Fluminense, finalista da Libertadores, é possível imaginar que o time que chegou à decisão do torneio deve, sim, em partes ser desfeito ao fim da temporada. Estamos diante, portanto, de uma outra “última dança”, ou “última valsa”, como queira.

Quem pode deixar o Fluminense?

Essa pergunta não é fácil de ser respondida, mas é possível imaginar que nomes como Nino, Jhon Arias e os jovens André e Alexsander deixem o clube ao fim da temporada. Todos eles já vêm sendo especulados em grandes clubes da Europa.

André disse não a uma proposta praticamente irrecusável do Liverpool, da Inglaterra. O gigante da Premier League ofereceu nada menos do que € 30 milhões de euros (cerca de R$ 157 milhões), mas o jovem decidiu seguir, por enquanto, no Fluminense para disputar a final da Libertadores

Arias, por sua vez, aos 26 anos, vem sendo alvo de rumores. O Fluminense sabe que há a possibilidade de perdê-lo em 2024. De acordo com dados do site Transfermarkt, o colombiano tem valor de mercado estimado em oito milhões de euros, cerca de R$ 42 milhões. Ele tem contrato com o Flu até agosto de 2026. Recentemente, Arias foi especulado em clubes como Porto, Sporting e teve o nome associado a times da Premier League.

Nino é outro que pode deixar o Fluminense ao fim da temporada. Recentemente, o Tricolor recusou uma oferta de € 6 milhões de euros (cerca de R$ 32 milhões) do Besiktas, da Turquia, pelo defensor. O capitão de Diniz também já esteve na mira do Al-Shabab, da Arábia Saudita, e deve receber outras propostas em breve.

Alexsander também vem sendo alvo de clubes da Europa, que, segundo o Uol, poderiam pagar € 10 milhões de euros de euros pelo volante de 20 anos. Ele contrato com o Fluminense até 2026 e é visto como um dos jovens que podem render milhões ao Tricolor muito em breve.

