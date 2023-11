Abel revela papo com John Textor após discussão: ‘Tudo resolvido’

A virada do Palmeiras sobre o Botafogo por 4 a 3, nesta quarta-feira (1), no Nilton Santos, pela 31° rodada do Campeonato Brasileiro, também marcou uma briga entre o técnico Abel Ferreira com o proprietário do Glorioso, John Textor. Os dois teriam discutido na beira do gramado após a partida, que ficou marcada por diversas polêmicas.

Em coletiva após o jogo, o treinador palestrino colocou panos quentes e disse ter se resolvido suas questões com John Textor, ainda no gramado. Abel entende que o final da partida deixou os ânimos alterados nas duas equipes.

“Em relação ao que se passou entre nós dois está completamente resolvido. Ele sabe o que penso dele como presidente e entendo completamente, são momentos muito duros, eu já perdi de virada e semifinais da Libertadores”, falou Abel.

Aliás, o técnico do Palmeiras usou parte da entrevista coletiva para elogiar o atual proprietário do Botafogo, que pediu a renúncia do presidente da CBF após considerar um “roubo” a expulsão do zagueiro Adryelson na reta final do segundo tempo.

“Eu já disse. Para mim, é um dos melhores presidentes que está aqui no Brasil, só que o futebol tem muitas emoções e quando o jogo está quente… Acho que às vezes os jornalistas não entendem porque não estão ali, não sentem o que nós sentimos. Vocês viram o zagueiro do Botafogo saindo chutando o microfone, porque são momentos muito intensos, e só sente quem está lá dentro. O jornalista, meu pai, minha mãe, querer sentir, é impossível”, completou o português.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.