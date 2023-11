Mano vê Corinthians mais confiante, mas ainda prega cautela

O Corinthians venceu o Athletico por 1 a 0, nesta quarta-feira (1), na Neo Química Arena, pela 31° rodada do Campeonato Brasileiro. Além disso, o técnico Mano Menezes venceu um jogo na casa corintiana após nove anos. Com três empates consecutivos em suas primeiras partidas nesta condição, o treinador celebrou o triunfo, mas disse que já via um grau maior de confiança nos jogadores desde o empate contra o Santos.

“A gente tem bastante rodagem no futebol para entender as dificuldades que uma equipe passa, o que isso significa em termos de pressão construída pela gente mesmo, não é nem pelo torcedor. Você se sente assim quando os resultados vão se adiando, aumenta o grau de dificuldade para os pontos”, disse Mano, que prosseguiu.

“O que mais nos tranquilizou foi aquilo que a equipe fez no domingo. Senti que a equipe saiu confiante do clássico, mesmo não tendo conseguido vencer. Ela sentiu que jogou melhor, que entregou um jogo mais qualificado, esse é sempre o caminho para a retomada. Às vezes demora um pouquinho mais, às vezes vem num jogo em que você nem foi superior. Mas isso aumenta a confiança interna de atingir o objetivo mínimo que se coloca na nossa frente nesse momento”.

Mano ainda foca na luta contra o rebaixamento

Por fim, o treinador ainda foca em evitar um novo descenso no Timão. O resultado levou o Corinthians aos 40 pontos na tabela, distanciando a equipe um pouco mais da zona do rebaixamento. Contudo, Mano Menezes prega cautela mesmo assim.

“Penso que temos que continuar olhando o setor em que estamos, não temos que ficar olhando lá para cima ainda não, não sabemos se vai dar tempo de olhar para cima, mas temos que ficar com o pé bem firme onde estamos. Daqui a pouco, você esquece o que está jogando nesse momento. É só olhar para o lado, tem gente que estava olhando para cima, pensando em Libertadores, e agora está atrás da gente”, finalizou o treinador.

