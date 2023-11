Endrick vira destaque em Madri após grande atuação contra o Botafogo

A virada histórica do Palmeiras diante do Botafogo por 4 a 3 teve um grande responsável: Endrick. O garoto foi responsável por dois gols e ainda iniciou a jogada do terceiro tento, na vitória alviverde, nesta quarta-feira (1), no Estádio Nilton Santos, pela 31° rodada do Campeonato Brasileiro. E não foi apenas o torcedor do Verdão que ficou eufórico com a atuação do atacante.

Principais veículos da imprensa esportiva de Madri, o “Marca” e o “As” chamaram a atenção para os dois gols marcados pelo atacante de 17 anos. Vale lembrar que ele já está contratado pelo Real Madrid. O primeiro ainda chamou a partida como “O grande milagre de Endrick”.

“O grande milagre de Endrick no Brasil antes de chegar ao Real Madrid: mete dois golaços e vira um 3 a 0. Endrick marcou os dois primeiros gols do Verdão em jogadas individuais que contagiaram de ânimo o resto do time para conseguir o heroico triunfo”, escreveu o “Marca”.

“O centroavante de 17 anos marcou dois gols brilhantes e gerou outro para que seu time virasse um 3 a 0 de desvantagem. A exibição sonhada pelo atacante”, falou o “As”.

Endrick realmente teve uma noite de herói nesta quarta-feira. Aos quatro minutos do segundo tempo da partida, o camisa 9 recebeu passe e costurou a defesa do time carioca passando por três marcadores. Ele invadiu a área e bateu forte para marcar um golaço. Aos 38 minutos do segundo tempo, o jogador recebeu passe na entrada da área, ajeitou e soltou uma bomba para marcar outro golaço. Nos minutos finais, o Verdão conseguiu virar com gols de Flaco López e Murilo. Aliás, o terceiro tento começou com uma jogada do jovem atacante pelo lado direito.

Palmeiras recebe mais um bônus por Endrick

Aliás, o Verdão vai receber uma nova quantia do Real Madrid nos próximos dias. Afinal, no contrato assinado pelas duas equipes, ficou definido que o time espanhol deve pagar ao Palmeiras, cerca de R$12 milhões, a cada cinco gols de Endrick na temporada.

O atacante já havia conseguido acionar a cláusula uma vez na temporada. Contudo, com os dois gols marcados contra o Botafogo, Endrick chegou ao décimo tento no ano, e o Verdão vai receber mais R$12 milhões do Real Madrid.

