Vai ter cúmbia na final? Veja o Raio-X de Jhon Arias, do Fluminense, na Libertadores

Xodó da torcida do Fluminense, Jhon Adolfo Arias Andrade, o John Arias, tem potencial para ser o grande protagonista da final da Libertadores, que será disputada sábado, 4, contra o Boca Juniors, no Maracanã. O camisa 21 tem dois gols e três assistências nesta edição do torneio e vem de uma fase artilheira no Brasileirão. Será que teremos cúmbia, tradicional dança colombiana, na decisão do torneio sul-americano?

Nascido em Quibdó, na Colômbia, Arias vive hoje sua melhor fase na carreira. Além de brilhar no Fluminense, ele também figura como um dos principais jogadores da seleção de seu país. Aos 26 anos, ele vem sendo alvo de rumores, e o Tricolor das Laranjeiras sabe que há a possibilidade de perdê-lo em 2024. De acordo com dados do site Transfermarkt, Arias tem valor de mercado estimado em oito milhões de euros, cerca de R$ 42 milhões. Ele tem contrato com o Flu até agosto de 2026.

O Fluminense comprou Arias por apenas R$ 3,1 milhões e sabe que terá grande lucro se vender o colombiano. O meia chegou ao Tricolor em 2021, após se destacar pelo Santa Fe, da Colômbia, mas só conseguiu brilhar no Flu em 2022, quando começou a chamar atenção. Agora, ele mira o título da Libertadores.

“Isso nos apaixona e nos motiva a sonhar. Às vezes, num contexto geral, o que significa a Libertadores nos deixa animados. Fico sonhando acordado com isso”, disse Arias aos canais oficiais da Libertadores.

Os números de Jhon Arias na Libertadores

Jogos disputados: 12

Gols: 2

Assistências: 3

Toques na bola, em média, por jogo: 66,2

Bolas recuperadas por jogo, em média: 6

Dribles que deram certo: 57%

Cartões amarelos: 2

A grande atuação de Arias pelo Fluminense nesta Libertadores foi na goleada de 5 a 1 sobre o River Plate, no Maracanã, quando ele fez dois gols.

