Textor muda o tom e motiva Botafogo pelo título: ‘Nós contra o mundo’

Após detonar, ainda no gramado do Nilton Santos, a atuação da arbitragem na derrota do Botafogo para o Palmeiras, John Textor, dono da SAF alvinegra, seguiu com as reclamações na zona mista. O empresário voltou a questionar o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. Ao mesmo tempo, tentou motivar o elenco e a torcida a seguir na busca pelo título brasileiro.

“Se não ganharmos este campeonato, a história vai ser só sobre nós reclamando e chorando. Vamos ganhar este campeonato, somos nós contra o mundo. Mas eu perguntaria a cada outro clube: deixem de lado seus sentimentos em relação a nós, ao Palmeiras… É isso o que queremos no futebol brasileiro? Acho que a resposta é “não”, e isso precisa mudar”, completou, reforçando o discurso em seguida:

“Precisamos de mudanças (no futebol brasileiro). A única maneira do Botafogo ter uma plataforma para mudanças é se ganharmos este campeonato e continuarmos exigindo mudanças. A única coisa que eu diria é… Eu perguntaria aos torcedores de todos os times no Brasil se isso é o que eles querem no futebol brasileiro. Eu perguntaria a cada clube, a cada grupo de torcedores, eu quero perguntar a eles se “é isso que queremos no futebol?”. São esses os líderes que queremos no futebol”, disse Textor, em entrevista ao “Versus Esporte”.

Textor rebate provocação palmeirense

Ainda na parte destinada a imprensa, enquanto Textor conversava com alguns jornalistas, jogadores do Palmeiras deixavam o estádio escutando um música em caixa de som. Com a aproximação dos atletas, foi possível perceber que a canção era “Vai Novinha” (a original da paródia “Segovinha”, meia-atacante do Botafogo). Após um segurança do clube carioca reclamar com os palmeirenses, o investidor olhou e aplaudiu ironicamente a provocação.

Próximo jogo do Botafogo

Após essa derrota surpreendente para o Palmeiras, o Botafogo visita o Vasco em São Januário. Além de juntar os cacos após um resultado difícil em casa, o time de General Severiano não terá vida fácil contra o rival, afinal, a equipe de Ramón Díaz precisa vencer para seguir em condições de brigar contra o rebaixamento.

