Weverton revela discurso de Abel no vestiário para virada do Palmeiras

O Palmeiras bateu o Botafogo por 4 a 3 nesta quarta-feira (01), no Nilton Santos, pela 31° rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, a vitória parecia improvável, já que o Verdão desceu para o intervalo perdendo por 3 a 0. Após a partida, o goleiro Weverton revelou que o técnico Abel Ferreira fez um grande discurso para motivar os jogadores para o segundo tempo.

“Às vezes a gente cansa de falar do Abel, mas vamos ter que falar de novo. Chegamos para o intervalo abatidos, porque não é normal tomar três no primeiro tempo. Ele disse: “pior do que isso vocês não vão fazer. Perdemos o primeiro, vamos ganhar o segundo”, revelou Weverton.

Depois de uma primeira etapa sob domínio completo do Botafogo, que chutou 15 vezes contra apenas duas do Palmeiras, a equipe de Abel Ferreira voltou com outro ânimo no segundo tempo. Mesmo sem mexer na escalação no intervalo, o Verdão conseguiu virar de forma incrível no Nilton Santos.

Weverton também foi decisivo na partida

A virada também passa por Weverton. Afinal, aos 37 minutos do segundo tempo, o Botafogo teve um pênalti quando o placar ainda registrava 3 a 1 para a equipe carioca. Contudo, o goleiro defendeu a penalidade batida por Tiquinho Soares. No minuto seguinte, o Verdão marcou o segundo gol da partida.

“Foi entrar no jogo para voltar a confiança e conseguir essa virada histórica. O Botafogo fica triste pela derrota, mas quem está aqui viu uma baita partida. Pontos corridos dá essa emoção também, vamos continuar nossa caminhada jogo a jogo, agora é descansar e no fim de semana tem o Athletico, vamos procurar a vitória. Queria dar o mérito para a equipe e nosso professor, que fez a diferença no vestiário”, completou o goleiro.

