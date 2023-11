Boca Juniors faz primeiro treino no Brasil sem novidades

O Boca Juniors realiza, na manhã desta quinta-feira (2), o seu primeiro treino no Brasil com o propósito de disputar a final da Libertadores. Para isso, o clube argentino usa as instalações do Centro de Treinamento Moacyr Barbosa, pertencente ao Vasco.

Por conta do que prevê o regulamento da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), o treino ocorre aberto ao público. Algo que, consequentemente, também reflete na diminuição da possibilidade de grandes mudanças no planejamento.

A comissão técnica tem buscado manter a base da equipe que se classificou para a decisão continental, diante do Palmeiras, no dia 5 de outubro. Naquela oportunidade, depois do empate em 1 a 1 no tempo normal, o Xeneize se classificou nos pênaltis em duelo no Allianz Parque. Assim, a única alteração forçada para o técnico Jorge Almirón será do zagueiro Marcos Rojo, expulso no duelo anteriormente citado. Nicolás Valentini, também zagueiro, é o favorito para assumir o posto em disputa interna com Bruno Valdez.

Portanto, o provável 11 inicial do Boca Juniors, para enfrentar o Fluminense, tem Sergio Romero; Luís Advíncula, Nicolás Figal, Nicolás Valentini e Frank Fabra; Cristian Medina, Equi Fernández, Pol Fernández e Valentín Barco; Miguel Merentiel e Edinson Cavani.

