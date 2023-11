Botafogo perde metade da defesa para clássico contra o Vasco

Além da derrota surpreendente para o Palmeiras, o Botafogo tem mais três preocupações na sequência do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro não contará com pilares defensivos do time titular no clássico com o Vasco, na segunda-feira (6), às 19h, em São Januário. Expulso diante do Verdão, Adryelson é desfalque do técnico Lucio Flavio, assim como Víctor Cuesta e Marlon Freitas, que levaram o terceiro amarelo.

Aliás, a tendência é de que a comissão mande a campo contra o Cruz-Maltino uma dupla de zaga inédita no clube, formada por Philipe Sampaio e Bastos. O angolano ainda não recebeu tantas oportunidades no Glorioso e estreou na vitória por 2 a 1 sobre o América-MG, no Independência. Por sinal, teve boa atuação e até tirou chute quase em cima da linha da meta.

Por outro lado, no meio, a expectativa é de que Lucio Flavio não promova nenhuma surpresa. Com a ausência de Marlon Freitas, um dos que mais atuaram pelo Botafogo na Série A, Danilo Barbosa deve ser o escolhido para compor o tripé ao lado de Tchê Tchê e Eduardo. Em relação ao ataque, Júnior Santos e Tiquinho Soares, autores de um gol cada diante do Palmeiras, seguem mantidos junto a Victor Sá.

Botafogo ameaçado?

Além de ser um clássico, a partida contra o Vasco ganha contornos ainda maiores de emoção. Isso porque, com a derrota por 4 a 3 para o Palmeiras, no Nilton Santos, o Glorioso viu a gordura na liderança diminuir a três pontos – embora tenha um jogo disputado a menos. Na 32ª rodada, o Verdão recebe o Athletico-PR, no Allianz Parque, no sábado (4), e poderá chegar na segunda-feira (6) empatado em pontos com o Alvinegro, em caso de vitória. Assim, ambos teriam 59, aumentando a pressão para cima do atual primeiro colocado.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.