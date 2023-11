Campanha do Santos no returno, já supera do primeiro turno

O Santos bateu o Flamengo por 2 a 1 nesta quarta-feira (01), no Mané Garrincha, pela 31° rodada do Campeonato Brasileiro e respirou na luta contra o rebaixamento. Afinal, o Peixe chegou aos 37 pontos e abriu cinco de distância do Goiás, primeiro time na zona do descenso. Muito dessa reação se passa pela campanha da equipe no segundo turno.

O Peixe já soma mais pontos na segunda metade do Brasileirão do que em toda primeira fase. Em 12 partidas, o Santos já conquistou 19 pontos, enquanto no primeiro turno foram 18 em 19 jogos. Além disso, a reação da equipe passa também pelas mãos do técnico Marcelo Fernandes.

Desde que o treinador foi efetivado, foram cinco vitórias, um empate e duas derrotas. Um total de 16 dos 19 pontos obtidos no returno. Além disso, Marcelo Fernandes é responsável pela recuperação de alguns jogadores, como a do venezuelano Soteldo, que esteve afastado com Paulo Turra e Diego Aguirre.

Desde a entrada de Marcelo Fernandes, o atacante venezuelano vem recuperando o protagonismo dentro da equipe, voltou a marcar um gol e dar assistência. Além disso, o treinador conseguiu fazer os reforços se encaixarem rapidamente, como o volante Tomás Rincón e o zagueiro João Basso.

Santos tem mais sete rodadas para escapar do rebaixamento

Agora, faltando apenas sete partidas para encerrar o Brasileirão, o Santos terá pela frente uma sequência que foi negativa no primeiro turno, quando o time somou apenas cinco em 21 pontos disputados. Aliás, o desempenho foi responsável pela entrada do Peixe na zona de rebaixamento e pela demissão do técnico Paulo Turra.

