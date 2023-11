Abrafut ironiza críticas de Textor à arbitragem: ‘Mais fácil achar um culpado?’

A Associação de Árbitros de Futebol do Brasil (Abrafut) ironizou as críticas de John Textor à equipe de juízes da partida entre Botafogo e Palmeiras. O dono majoritário da SAF alvinegra invadiu o campo após a derrota por 4 a 3 para o Verdão, no Nilton Santos, e não poupou desaforos, especialmente, a Braulio da Silva Machado (Fifa-SC). Em comunicado, aliás, a entidade garantiu entrar com nota de infração no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) contra o norte-americano.

“Isso é corrupção, isso é roubo” essa foi a frase dita por um Presidente de um grande clube de futebol do Brasil, Botafogo. Mais um episódio, mais uma acusação séria, grave e leviana vinda de uma figura que tem visibilidade no esporte e que usou sua voz para desmerecer e invalidar o trabalho limpo, honesto , baseado em regras devidamente obedecidas dentro de campo, prejudicando o rendimento de um mercado do qual ele mesmo faz parte”, diz parte do comunicado oficial da Abrafut, que segue com os seguintes dizeres.

“Seria mais fácil achar um culpado do que admitir um fracasso? Mais uma vez, em nome da arbitragem brasileira, em defesa de uma classe que nós representamos e acreditamos, a ABRAFUT entrará com uma nota de infração no STJD. Que o Sr. John Textor prove as acusações feitas por ele”, concluiu a nota.

Em estado de raiva

Logo após o apito final, Textor apareceu na saída do gramado e deu fortes declarações direcionadas à Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O empresário concedeu entrevista à TV Globo, mandando recado direto ao presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, além de afirmar que o Botafogo foi “roubado” diante do Palmeiras. Ele se referiu, por sinal, à expulsão de Adryelson no segundo tempo.

“O mundo todo viu, isso não é cartão vermelho. Ele pegou a bola primeiro. Não tenho certeza nem se foi falta. Mas não é cartão vermelho, ele mudou o jogo. Isso é corrupção, isso é roubo. Por favor, me multa, Ednaldo (presidente da CBF), mas você precisa renunciar amanhã de manhã. É isso que precisa acontecer. Esse campeonato se tornou piada. Ninguém merece isso, os jogadores do Palmeiras não querem ganhar assim, nós não queremos perder desse jeito. São cinco jogos seguidos. Senhores, vocês jogaram um bom jogo, não é culpa de vocês, mas isso é corrupção”, esbravejou.

Botafogo no Brasileiro

Dentro de campo, o Botafogo vai precisar virar a chave e, portanto, iniciar a preparação de olho na 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal, pega o Vasco, na segunda-feira (6), às 19h, em São Januário, de novo com casa cheia. Todos os ingressos destinados aos cruz-maltinos estão esgotados de forma antecipada. Adryelson, Víctor Cuesta e Marlon Freitas estão suspensos da partida e não ficam à disposição do técnico Lucio Flavio.

