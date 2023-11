Entenda os bastidores da negociação do São Paulo com Luiz Gustavo

O São Paulo tem conversas avançadas para contratar o volante Luiz Gustavo. O jogador, que tem passagem pelo Bayern de Munique, estava no Al-Nassr, da Árabia Saudita, na temporada 2022/23. Contudo, o atleta se encontra sem clube neste momento e pode assinar com qualquer outra equipe sem custos. Mas o que fez o Tricolor avançar por sua contratação?

O Tricolor Paulista já tinha o nome de Luiz Gustavo no radar há algum tempo. Contudo, como o volante jogava no Al-Nassr, time da Arábia Saudita que conta com Cristiano Ronaldo, ele recebia um salário muito alto. Entretanto, o jogador começou a ver com bons olhos um retorno para o Brasil e acabou seduzido por ter a possibilidade de disputar uma Libertadores.

Luiz Gustavo já disputou Champions League e até mesmo esteve presente na Copa do Mundo de 2014, com a Seleção Brasileira. Porém, a Libertadores é um torneio que o volante deseja disputar em sua carreira, e vê o Tricolor com um bom time para, inclusive, conquistar a competição.

A idade avançada do jogador também apareceu como uma incógnita no São Paulo. Mas o volante teve uma grande sequência de jogos na última temporada, mostrando que ainda está em forma. Além disso, o Tricolor se apega em outro veterano que teve papel importantíssimo nas negociações.

Rafinha aparece mais uma vez como ‘intermediário’ do São Paulo

O lateral-direito Rafinha, assim como fez com James Rodriguez, fez um “meio de campo” nas tratativas por causa da amizade que eles construíram nos tempos de Bayern de Munique. Luiz Gustavo atuou com o lateral entre 2011 e 2014 no clube alemão.

Rafinha, inclusive, virou um exemplo para o São Paulo negociar com Luiz Gustavo. Aos 38 anos, o lateral é titular, líder e capitão da equipe, tendo grandes atuações durante a temporada. Assim, o Tricolor entende que a idade avançada do volante não seria um empecilho.

O São Paulo espera concretizar a contratação de Luiz Gustavo o mais brevemente possível. As negociações já estão em um estágio avançado e o jogador já aceitou ir para o Morumbi. O presidente do clube, Júlio Casares, terá uma reunião com o empresário do atleta nos próximos dias para concretizar a contratação.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.