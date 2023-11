Felipão seguirá no Atlético? Técnico já faz planos para a temporada 2024

Uma das principais perguntas do futebol mineiro atualmente é se Luiz Felipe Scolari seguirá no Atlético em 2024. A resposta ainda não é conclusiva para a torcida, no entanto, o treinador já faz planos para a próxima temporada. Após a vitória do Galo sobre o Fortaleza, por 3 a 1, na noite dessa quarta-feira (1), na Arena MRV, pelo Campeonato Brasileiro, o comandante falou sobre o assunto.

Felipão disse inicialmente que já pensa na próxima temporada. Porém, é necessário atingir os objetivos traçados para pensar com mais clareza no que fazer.

“A gente vai ajeitando. Se conseguirmos os objetivos deste ano, já temos ideias para o ano que vem, um pouquinho melhor, vamos ver o que dá para fazer. Mas primeiro, vamos conseguir o objetivo inicial. Não cheguei nem cedo e nem tarde, cheguei no momento certo. Estou agradecido pelo convite que foi feito a mim e estou satisfeito no Galo”, disse.

Aliás, Felipão disse ao chegar em Belo Horizonte que estava satisfeito com o elenco do Atlético. Todavia, se permanecer, a tendência é de que o treinador peça reforços para deixar o time ainda mais forte.

É preciso lembrar, contudo, que há pouco tempo Felipão esteve bastante questionado no comando do Galo. Quando chegou, o treinador teve nove jogos de jejum, algo que incomodou até mesmo a diretoria. Todavia, no returno do Brasileirão, o Atlético faz a melhor campanha e o treinador conseguiu dar a volta por cima.

Atlético vira SAF

Felipão, inclusive, sabe que poderá contar com reforços em caso de permanência. Isso porque o Galo anunciou a conclusão de sua transformação em Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Com isso, a empresa Galo Holding oficializou a aquisição de 75% das ações.

De acordo com o CEO do Atlético, Bruno Muzzi, o clube, aliás, recebeu R$ 500 milhões nessa quarta-feira (1). “Caíram R$ 500 e poucos milhões na conta. O Figa (fundo de investimentos) ainda está em processo de captação, ainda estamos um período para terminar o processo de captação. O meio bilhão está garantido”, completou.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.