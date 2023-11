Áudio do VAR em lance de expulsão de Adryelson é divulgado. Veja detalhes

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na manhã desta quinta-feira (2), o áudio da conversa da arbitragem no jogo entre Botafogo e Palmeiras. Afinal, as decisões de Braulio da Silva Machado (Fifa-SC) foram alvos de muitas críticas de John Textor e dos profissionais alvinegros, inclusive, jogadores. Em conversa com Rafael Traci (Fifa-SC), que estava no VAR, definiu-se que a expulsão de Adryelson aconteceu por parar chance “clara e manifesta de gol” do adversário.

No lance que mudou o rumo da partida, aos 25 minutos do segundo tempo, o zagueiro do Glorioso corre para disputar a bola com Breno Lopes, do Verdão. No entanto, o camisa 34 chegou atrasado, viu o atacante ganhar na velocidade e, portanto, precisou pará-lo com falta, próximo à área de defesa. Braulio marcou a infração e mostrou o amarelo, mas foi chamado pelo árbitro de vídeo para reconsiderar, em possível análise de vermelho.

Depois de revisar as imagens, o condutor da partida expulsou Adryelson, deixando, assim, os donos da casa com um a menos em metade da etapa complementar. Após o apito final, aliás, Textor se dirigiu ao gramado e cobrou a equipe de arbitragem pelas decisões em campo. Além disso, afirmou ter acontecido um “roubo” no Nilton Santos. No caminho aos vestiários, por exemplo, dirigentes do clube também tentaram agredir os juízes.

Diálogo entre Braulio e Traci no VAR

VAR: Tá, a falta está confirmada. Não tem direção ainda, apesar de não ter mais defensor.

AVAR2: Traci, para mim tem configuração.