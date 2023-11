Bruno Henrique desfalca Flamengo por dois jogos no Brasileirão

A vitória do Santos em cima do Flamengo contou com confusão no fim do jogo. Afinal, Bruno Henrique acabou sendo expulso por reclamação após cometer uma falta em cima de Soteldo. Em seguida, os rubro-negros presentes no Mané Garrincha arremessaram objetos dentro de campo. O camisa 27 foi atingido por um copo e se tornou uma dor de cabeça para Tite.

Suspensões de Bruno Henrique

Bruno Henrique foi advertido com cartão amarelo antes da expulsão. O atacante estava pendurado em campo e acabou recebendo duas punições no mesmo jogo. Assim, ele será desfalque nas próximas duas rodadas do Brasileirão.

Além de Bruno Henrique, Gerson também acabou sendo expulso na última quarta-feira (1). O meia recebeu cartão vermelho após dar uma cotovelada no rosto do volante santista Julio Furch, no fim do primeiro tempo. Assim, Tite terá dois desfalques importantes no próximo jogo.

LEIA MAIS: Após revés, Fabrício Bruno detona arbitragem: ‘Sempre contra o Flamengo’

Ídolo do Flamengo

O atacante é um dos principais ídolos do elenco e vem sendo um dos destaques da equipe rubro-negra. O contrato do camisa 27 se encerraria em dezembro deste ano. No entanto, os dirigentes rubro-negros atenderam ao pedido do jogador e concordaram em renovar por mais três temporadas.

Aliás, o Flamengo entra em campo no próximo domingo (5), diante do Fortaleza, às 16h, no Castelão. Na quarta-feira (8), os jogadores rubro-negros enfrentam o Palmeiras, às 21h30, no Maracanã. Com duas suspensões para serem cumpridas, Bruno Henrique será desfalque em ambos os jogos do Brasileirão.