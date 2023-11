Lateral da Seleção, Danilo faz planos para quando encerrar a carreira

Aos 32 anos, o lateral-direito Danilo, da Juventus e da Seleção Brasileira, já planeja a vida após pendurar as chuteiras.

“Seguramente que quero ir para a universidade para estudar Psicologia. Gostava de ajudar as crianças no futebol, talvez vá ser treinador também”, afirmou, em conversa com jovens torcedores da Velha Senhora, em um evento promovido pelo próprio clube italiano.

No momento, no entanto, seu foco é na Juventus, time pelo qual enverga a camisa 6. O defensor explica a opção pelo número tão tradicional para um lateral… Esquerdo!

“O número 6 foi usado por um grande homem, como Scirea (um dos grandes ídolos da Juve, que já faleceu em 1989). Estou muito orgulhoso por ser o capitão. É uma grande responsabilidade, porque pessoas de todo o mundo estão a olhar para ti”, declarou.

Revelado no América-MG, Danilo tem passagens por Santos, Porto, Real Madrid e Juventus, clube que defende desde 2019. Por lá, conquistou um Campeonato Italiano, uma Copa da Itália e uma Supercopa da Itália.

