Mano admite procurar melhor lugar para Renato Augusto no Corinthians

Com pouco mais de um mês no comando do Corinthians, o técnico Mano Menezes vem tentando resolver um dos grandes dilemas da equipe. Afinal, o treinador vem fazendo pequenas modificações no esquema tático da equipe, mas ainda procura o melhor posicionamento para um dos pilares do time: Renato Augusto.

Na vitória por 1 a 0 contra o Athletico Paranaense, na Neo Química Arena, Renato Augusto participou pouco do jogo. Contudo, quando teve a bola dominada, mostrou ser preciso, deixando os companheiros em condição de finalizar. Mano entende que o camisa 8 é mais útil jogando mais próximo do gol adversário.

“É necessário que ele esteja mais na frente, senão, não temos chegada de área. O time precisa ter uma força ofensiva de acabamento das jogadas. Renato tem muita qualidade para vir armar, mas se fizer isso a todo momento, quem vai chegar para a gente acabar as jogadas. Temos Yuri Alberto, Romero, Giuliano que também é meia, e mais ninguém”, disse Mano, que prosseguiu.

“Não adianta nada chegarmos bem no último terço se não tivermos força para definir a jogada. Renato define bem, tem boa qualidade de jogo. Repartir as tarefas de organização também ajuda a equipe”.

Mano quer Giuliano auxiliando Renato Augusto

Assim, Mano tenta dividir a tarefa de armação do time com Giuliano. Afinal, o experiente jogador, que foi reserva na maior parte do tempo com Vanderlei Luxemburgo, iniciou cinco de oito jogos desde a chegada do treinador.

“O que mudou em relação a antes é que Giuliano também tem capacidade de vir armar, não precisa sempre o Renato vir. Podemos compartilhar essa responsabilidade. Importante é entender que quando um está armando o outro tem que chegar na área e vice-versa”, finalizou o treinador

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.