Fanzone da Libertadores recebe milhares de torcedores

Durante esta semana de final de Libertadores, há um point que vem agitando a cidade do Rio de Janeiro: a fanzone. Ela fica na praia de Copacabana, quase no início do Leme, bem na altura do Lido. A entrada é franca e fica aberto das 14h e 22h (de Brasília). Lá dentro, muitas atrações. Tem campinho onde alguns convidados vão bater a sua bolinha (nesta quinta-feira a atração é a presença do capitão do penta, Cafu), área de alimentação, stands dos patrocinadores da Libertadores (EA Sports, Sportingbet, Amstel, Powerade, Tvs TCL, Globo). Em todos, atividades e distribuição de brindes.

Mas há duas atrações principais. A primeira é o salão no qual ficam expostas todas as camisas oficiais dos clubes campeões da Libertadores. Alguns até com seis mantos, como o Boca, que é hexacampeão. A outra é o stand da Coca Cola. É lá que está a taça da Libertadores que será levantada por Boca Juniors ou Fluminense. Não por acaso é onde sempre fica a maior fila. Afinal, quem não quer tirar fotos ou selfies com a taça? Mas tem uma coisa: a fila demora….

Tacinha à venda; taça gigante para fotos

Quem quiser levar uma mini réplica da taça pode ir até uma das duas lojinhas da Fan zone e pagar R$ 400 pela pequena, ou R$ 2.500 por uma de cerca de 30cm que faz uma vista. Na lojinha, alías, há outros produtos à venda: copo (R$ 30), bonés (de R$ 85 a R$ 125) e camisas com preço médio de R$ 150, além de cachecóis.

Para quem não quer gastar, é só dar um pulinho na área central. Lá tem uma taça tamanho gigante para que todos possa tirar fotos.

Fãs do Boca e Flu em ambiente democrático

E o espaço é bem democrático. Milhares estão visitando o local. A torcida do Fluminense é maioria. Mas há fãs de outros clubes e muito, muitos torcedores do Boca Juniors.

Martin, que é de Buenos Aires, disse estar feliz por estar no Rio, “aproveitamos para conhecer a Fanzone, queríamos ver o troféu, ver e sentir essa loucura”.

Já Paulo Cesar e Thiago, pai e filho, são tricolores que moram pertinho da Fan Zone. Mas estavam curtindo muito.

Estou me sentindo um turista em minha cidade. Feliz em ver o Fluminense com a possibilidade de título e em pleno Maracanã”, disse Thiago, enquanto não parava de tirar fotos, incluindo uma com a taça gigante da Libertadores, é claro.

Fanzone vai até esta sexta-feira

Vale citar: a fanzone fica aberta ao público entre 14h e 20h (de Brasília). Mas vai apenas até esta sexta-feira (3/11). A entrada (que fica na altura da Rua Ronald Carvalho, no Posto 2 da praia) é franca.

