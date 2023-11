Palmeiras perde três jogadores por suspensão para o próximo duelo

O Palmeiras venceu o Botafogo por 4 a 3 nesta quarta-feira (01), no Nilton Santos, pela 31° rodada do Campeonato Brasileiro e entrou de vez na briga pelo título. Contudo, na próxima partida, contra o Athletico Paranaense, no sábado (04), às 21h30, no Allianz Parque, o Verdão terá três desfalques importantes.

Afinal, os zagueiros Gustavo Gómez e Murilo, além do atacante Rony, receberam o terceiro cartão amarelo no duelo contra o Glorioso. Assim, o trio terá que cumprir suspensão contra o Furacão, na próxima rodada.

Sem Gómez e Murilo, o técnico Abel Ferreira terá de recorrer a Naves para formar dupla com Luan. Contudo, se ele quiser manter o esquema atual com três defensores, poderá escalar os volantes Jailson ou Fabinho para atuar à frente da zaga. Entretanto, é certo que o Verdão terá um sistema defensivo reserva contra o Athletico.

Já no ataque, Rony é o vice-artilheiro do Palmeiras na temporada, mas perdeu a titularidade há quatro rodadas. Abel vem escalando o sistema ofensivo do Alviverde com Endrick, Breno Lopes e Raphael Veiga. Assim, o camisa 10 se tornou um reserva de luxo, mas não vai encarar o Furacão também.

Outros pendurados no Palmeiras

Além disso, o Palmeiras tem outros sete pendurados, que pode desfalcar a equipe mais para frente. São eles: Weverton, Piquerez, Fabinho, Raphael Veiga e Kevin, além do técnico Abel Ferreira e o auxiliar Vitor Castanheira.

